Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği 'SoloTürk' pilotlarının gösterisi iptal edildi

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi ekibi Solo Türk’ün Sinop, Tekirdağ, Bodrum, Kocaeli’nde yapmayı planladığı gösteri uçuşları, Genelkurmay Başkanlığı tarafından iptal edildi.

Muharrem İnce, 19 Mayıs günü Solo Türk ekibini ziyaret etmiş, fotoğraf çekilmişti. CHP'liler nedeni açıklanmayan iptalin İnce'nin ziyareti nedeniyle olduğunu iddia etti.

İşte iptal edilen uçuşlar ve takvimi:

20 Mayıs/Sinop

2 Haziran/Tekirdağ

23 Haziran/Bodrum

28 Haziran/Kocaeli”

CHP'li Barış Yarkadaş Twitter'dan, "Pilotların yapacağı diğer gösteri uçuşları da iptal edildi. İşte bunun adı korkudur" sözeriyle tepki gösterdi. Yarkadaş Twitter'dan şöyle yazdı:

"AKP, sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Duran'ı değil, 19 Mayıs günü İnce'yle birlikte Samsun Havalimanı'nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştığımız Türk Yıldızları'nı da cezalandırdı. Pilotların yapacağı diğer gösteri uçuşları da iptal edildi. İşte bunun adı korkudur."

Bu iki gelişmeye tepki yine Ali Şeker'den geldi. Şeker yaşananları özetleyerek, "Önce YÖK Başkanı ve Genelkurmay Başkanı’nı, sonra da Saray’ı ziyaret etmek farz oldu" diye yazdı.





