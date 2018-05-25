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Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği 'SoloTürk' pilotlarının gösterisi iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 11:33 | Son Güncelleme

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dekanı Alaattin Duran'ın görevden alınmasının ardından CHP'yi kızdıran bir olay daha yaşandı. Muharrem İnce ve ekibinin havaalanında tokalaşarak poz verdiği 'SoloTürk' pilotlarının yapacağı gösteri uçuşlarının da iptal edildiği iddia edildi. CHP'li Yarkadaş, "AKP, sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Duran'ı değil, 19 Mayıs günü İnce'yle birlikte Samsun Havalimanı'nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştığımız Türk Yıldızları'nı da cezalandırdı"dedi

Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği 'SoloTürk' pilotlarının gösterisi iptal edildi

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi ekibi Solo Türk’ün Sinop, Tekirdağ, Bodrum, Kocaeli’nde yapmayı planladığı gösteri uçuşları, Genelkurmay Başkanlığı tarafından iptal edildi.

Muharrem İnce, 19 Mayıs günü Solo Türk ekibini ziyaret etmiş, fotoğraf çekilmişti. CHP'liler nedeni açıklanmayan iptalin İnce'nin ziyareti nedeniyle olduğunu iddia etti.

İşte iptal edilen uçuşlar ve takvimi:

20 Mayıs/Sinop
2 Haziran/Tekirdağ
23 Haziran/Bodrum
28 Haziran/Kocaeli”

CHP'li Barış Yarkadaş Twitter'dan, "Pilotların yapacağı diğer gösteri uçuşları da iptal edildi. İşte bunun adı korkudur" sözeriyle tepki gösterdi. Yarkadaş Twitter'dan şöyle yazdı:

"AKP, sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Duran'ı değil, 19 Mayıs günü İnce'yle birlikte Samsun Havalimanı'nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştığımız Türk Yıldızları'nı da cezalandırdı. Pilotların yapacağı diğer gösteri uçuşları da iptal edildi. İşte bunun adı korkudur."

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Bu iki gelişmeye tepki yine Ali Şeker'den geldi. Şeker yaşananları özetleyerek, "Önce YÖK Başkanı ve Genelkurmay Başkanı’nı, sonra da Saray’ı ziyaret etmek farz oldu" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Solotürk genelkurmaylık cerrahpaşa dekanı alaattin duran Barış Yarkadaş

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
hayretler içerisindeyim. devlet vr kurumları vs her şey hani vatandaş içindi neden gösteriler iptal oldu neden dekan alındı? demek halk için kelimesi sadece dilde sakız, millet kimin umrunda
Bunlar algı oluşturmak için yapılanlar ama kimse ciddiye almıyor
@ozbasi Merak ediyorum babanızı bu kadar savunurmusunuz acaba? hep algı zaten. o kafanın içindeki organ hiç demiyor ulan bukadar rastlantı fazla değilmi diye.
AKEPE FENA HALDE BİTTİ ARTIK. BUNLAR GÜZELCE GİTMEZDE .
tuz koktu sonunda zihniyetleri herşeyleri döküldü ortalığa artık sadece kendileri inanıyo hatta onlar bile inanmıyo söylediklerine
Bunlar adalet getirecekmiş siz kin den beslenen insanlarsınız tahamüllsüz.
İşte Bu Çirkefliklri yapmasanız biyerlere varırsınız chp liler ama artık master yapmıssınız bu yüzden bu ülkede iktidar falan olamazsınızzzzzzzzzzzzzzzzz.
bu adamlar iktidardan düşseler kankaları feto gibi darbe yaparlar.hani onlardan biri Belgrad ormanlarına sakladıklarımızı çıkarırız dediydi ya
onursuzlarin korku yayma politikasi pacalari tutustu simdi her yere yasaklar görevden almalar basladi yildirma politikasi HALKIMIZ gereken cevabi secimlerde verecektir.AKP ye yaziklar olsun son cirpinislariniz bunlar yeterartik TAMAM:
@j0ker_55 yaptığınız yalan yanlış algılar yemez bu milet ey mynet
Bu ne yahu, ülkede demokrasi yok mu, isteyen istediği ile görüşür elbette. Herkes sadece akp ile mi konuşacak, o zaman demokrasi değil, diktatörlük olur ülkenin rejimi.
Adamın biri bu ülkeyi ya bana verirsiniz ya da hepinizi yakarım diyor
AKP BU KAFAYLA ALACAĞI SEÇİM OY ORANI 3.ÜN BİRİ OLUR :)
@djeren_soylu_2017 bu memlekette o kadar cahil insan varken yine o alır malesef
Ne adammışsın Muharrem dokunduğun adam yanıyor.
Allahu tealaya havale ettik, o gelir onların hakkından. Kendileri dışında herkesi dinsiz olmakla suçlayan çakma müslümanlar bunlar. Kul hakkı yemekten haberleri yok.
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