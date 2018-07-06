Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

Ortadoğu Üniversitesi'nin Ankara'daki mazuniyet törenleri bu yıl da öğrencilerin açtığı siyasi pankartlara sahne oldu.
Bazı öğrenciler, 24 haziran seçimlerinde yüzde 30,64 oy alarak yarıştan elenen ancak CHP Genel Başkanlığı için mücadeleye başlayan Muharrem İnce'ye destek verdi.
Muharrem İnce de, twitter hesabından ODTÜ'nün mezuniyet törenlerinden çekilmiş görüntüleri paylaştı.
İnce mesajında "ODTÜ Mezuniyet Töreni'nde çekilen bu fotoğraflar hepimize inanç olsun. Geleceği sizlerle inşa edeceğiz gençler. Gözlerinizden öperim" dedi.
ODTÜ Mezuniyet Töreni'nde çekilen bu fotoğraflar hepimize inanç olsun. Geleceği sizlerle inşa edeceğiz gençler. Gözlerinizden öperim. :+1: pic.twitter.com/KC079rdiGA— Muharrem İNCE (@vekilince) 6 Temmuz 2018
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