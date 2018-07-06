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Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 22:04 | Son Güncelleme

ODTÜ mezuniyet töreninde Muharrem İnce lehine açılan pankartlar, CHP genel başkanlığı için kurultay toplama çalışmalarını sürdüren İnce'nin hoşuna gitti. Twitter adresinden pankartların fotoğraflarını paylaşan İnce "gözlerinizden öperim" dedi.

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

Ortadoğu Üniversitesi'nin Ankara'daki mazuniyet törenleri bu yıl da öğrencilerin açtığı siyasi pankartlara sahne oldu.

Bazı öğrenciler, 24 haziran seçimlerinde yüzde 30,64 oy alarak yarıştan elenen ancak CHP Genel Başkanlığı için mücadeleye başlayan Muharrem İnce'ye destek verdi.

"GÖZLERİNİZDEN ÖPERİM"

Muharrem İnce de, twitter hesabından ODTÜ'nün mezuniyet törenlerinden çekilmiş görüntüleri paylaştı.
İnce mesajında "ODTÜ Mezuniyet Töreni'nde çekilen bu fotoğraflar hepimize inanç olsun. Geleceği sizlerle inşa edeceğiz gençler. Gözlerinizden öperim" dedi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yuhhh olsun sana i̇nce Kılıçdaroğlunu sevmezsin beğenmezsin ama herkesin önüne meze yaptığın bu liderlik aşkının vatan sevgisi değil aç gözlülükten kaynaklandığı açık azıcık saygın olsaydı biraz soluklanıp nefes alırdın Türkiye’yi bölüyorlar deyip yaygara koparıyorsun kendi partini bölmeye utanmıyormusun umarım gereken dersi alırsın birdaha da başın dik gezmek nasip olmasın. Nedenmi kızdım? karşısına rakip çıkmayacam diye nerdeyse namusun üzerine yemin ettin böylesi bir dönüşün hiçbir bahanesi olamaz CHP’de kalması CHPyi onursuzlaştıtacaktır biletini kesin Yalova’ya tatile gönderin
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