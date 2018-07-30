Muharrem İnce: Olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, partinin bir an önce olağanüstü kurultaya gitmesinin doğru olduğunu söyleyerek, "Değerli kurultay delegelerimin beni dinlememelerini, Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlememelerini, il başkanını, belediye başkanlarını dinlememelerini tavsiye ediyorum. Sokağı dinlesinler" dedi. CHP'li Muharrem İnce Ankara'nın Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi üzerinde bulunan 35'inci notere giderek, "Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağım" taahhüdün de bulundu. Muharrem İnce, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Noterde bir taahhütname imzaladığını söyleyen İnce, "Yani genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim" dedi.Bir adaylık süreci yaşadığını ve 51 günde yüzde 31'e yakın bir oy aldığını hatırlatan İnce, "51 gün yeterli bir süre değil. Bunu 500 günde yapmak lazım. Daha uzun sürede yapmak lazım. Önümüzdeki dönemde Genel Başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağım, sivil toplum örgütlerine oy kullanacağı, baroların, odaların, belki de CHP'nin adayını destekleyecek başka siyasi parti üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, burada da aday adayı olacağım. Bunu da baştan taahhüt ediyorum. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim, bunu imzaladım" diye konuştu.

"Koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim" diyen İnce, şöyle konuştu:"Uzun süreli bir hazırlıkla bunun başarılacağına inanıyorum. 'Zafer hazırlıktır' diyorum hep. 'Seçime 50 gün kala çık, gel bizim adayımız ol' denilince olmuyor bu. Uzun süreli bir hazırlık lazım. Tıpkı Mustafa Kemal Paşanın Gediz'de, Kütahya'da, Eskişehir'de yenilip orduyu Sakarya'nın doğusuna çekip, büyük bir hazırlık yapıp daha sonra Büyük Taarruzla birlikte kazandığı gibi bu zaferin mümkün olacağını ama iyi bir hazırlık gerektiğini düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız da bu Cumhurbaşkanlığı seçimin de aday olmadı. Önümüzde 5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağı kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız."İnce, gazetecilerin ‘Şu anda kaç imza toplandı’ sorusuna, "Ben imzaların sorumlusu değilim" dedi. Tuncay Özkan'ın açıklamasının hatırlatılması üzerine ise İnce, "Tuncay Özkan'ın sözlerine cevap vermeyi gerekli bulmuyorum" diyerek yeterli imza sayısına ulaşıldığını ve bin 250 delegenin tamamının notere gitmesini arzu ettiğini sözlerine ekledi.İnce açıklamasının devamında ise, şunları söyledi: "Bugün ben noterdeyim. Saat 11.30, 17.30'a kadar süre var. Değerli kurultay delegelerimin beni dinlememelerini, Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlememelerini, il başkanını, belediye başkanlarını dinlememelerini tavsiye ediyorum. Sokağı dinlesinler. Sokağa çıksınlar, 500 metre yürüsünler, önüne gelene sorsunlar. 'CHP'de bir değişim gerekli mi değil mi?' Vatandaş ne diyorsa onu yapsınlar. Tavsiyem o dur. Milletle inatlaşırsanız, millet de sizle inatlaşır. Sadece milleti dinlesinler. Bugün 17.30'a kadar süreleri var."

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-İnce'nin gelişi

-İnce'nin açıklaması

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Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

