Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı (1)

Süheyla GÖZDERELİLER-Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde, oyunu memleketi Yalova’da kullandı. Yoğun geçen seçim çalışmalarını İstanbul Maltepe'de yapığı final mitingi ile tamamlayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam ailesinin kaldığı Yalova'nın Elmalık köyüne geldi. Geceyi evinde geçiren Muharrem İnce, eşi Ülkü, oğlu Salih Arda ve gelini Göknil İnce ile birlikte, oy kullanacağı Yalova merkezdeki Saffet Çam İlköğretim Okulu’na geldi. Kalabalık bir basın mensubunun takip ettiği Muharrem İnce, saat 10.30'da 1118 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Muharrem İnce, oyunu verdikten sonra yaptığı açıklamada, "Hayırlı uğurlu olsun, vatan millet için en iyisi neyse o olsun. Şimdi hemen Ankara'ya gidiyorum. Akşam da YSK'nın önünde olacağım" dedi. Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere Yalova'dan ayrıldı.
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