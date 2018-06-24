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Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde, oyunu memleketi Yalova’da kullandı.

Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı

Süheyla GÖZDERELİLER- Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde, oyunu memleketi Yalova’da kullandı.
Yoğun geçen seçim çalışmalarını İstanbul Maltepe'de yaptığı final mitingi ile tamamlayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam ailesinin kaldığı Yalova'nın Elmalık köyüne geldi. Geceyi evinde geçiren Muharrem İnce, eşi Ülkü, oğlu Salih Arda ve gelini Göknil İnce ile birlikte, oy kullanacağı Yalova merkezdeki Saffet Çam İlköğretim Okulu’na geldi. Kalabalık bir basın mensubunun takip ettiği Muharrem İnce, saat 10.30'da 1118 Nolu sandıkta oyunu kullandı.
Muharrem İnce, oyunu verdikten sonra yaptığı açıklamada, "Hayırlı uğurlu olsun, vatan, millet için en iyisi neyse o olsun. Şimdi hemen Ankara'ya gidiyorum. Akşam da YSK'nın önünde olacağım" dedi.
Muharrem İnce, oy kullandığı okuldan ayrılırken de basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İnce, "Siz burada sandıkların başında durun, ben YSK’nın başında duracağım. Allah’ın izniyle bu iş olacak. Cumhuriyetin kuruluşunda da Yalova, Atatürk’ün karargâhıydı, yani 1929'dan 1938'e kadar burası karargahtı. İşte bak, karargâh olmaya başlamış. Bu süreçte değerli basın mensupları sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin. Haydi hoşçakalın, ben gideyim" diye konuştu.
Oyunu verdikten sonra, açıklama yapmaya hazırlandığı sırada kolundan tutup, kendini çeken muhabirle ilgili de espri yapan İnce, "Demin bir arkadaş kolumu istedi ona da teşekkür ediyorum. Nerede o arkadaş merak ediyorum onu?" dedi. Muhabirin özür dilemesi üzerine İnce, "Aşk olsun. Ben de gırgır yaptım zaten. Sen öyle çekersen ben de seni böyle ifşa ederim. Hiç sorun yok" diyerek espri yaptı.
Muharrem İnce, ardından Ankara'ya gitmek üzere Yalova'dan ayrıldı.

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Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandıMuharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandıMuharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandıMuharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı

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