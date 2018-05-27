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Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 20:29 | Son Güncelleme

İNCE: BENİM İÇİMDE İNSAN SEVGİSİ VAR CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları için geldiği İzmir'de Bergama'dan sonra Aliağa'ya gitmek üzere yola çıktı.

İNCE: BENİM İÇİMDE İNSAN SEVGİSİ VAR
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları için geldiği İzmir'de Bergama'dan sonra Aliağa'ya gitmek üzere yola çıktı. Aliağa'da, 'Emeğin başkentinin insanları' sözleriyle konuşmasına başlayan ve 21 Haziran'da Cumhuriyet tarihinin rekorunu istediğini söyleyen Muharrem İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu kendisine rakip olmuş birisine Cumhurbaşkanı adayı ol dedi. Abdullah Gül aday olmak istediğinde Genelkurmay Başkanı'nı helikopterle gönderdin. Biz sana benzemeyiz. Bizde, içimizde vatan aşkı var. Biz insanları alevi-sünni diye, Türk-Kürt diye ayırmayız. Benim içimde insan sevgisi var" dedi.
İNCE, BAŞBAKANA YANIT VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın borç aldığı parayı betona harcadığını, kendisinin ise çocuklara, işe harcayacağını söyleyen Muharrem İnce, Başbakan Binali Yıldırım'a da cevap verdi. Muharrem İnce, "Binali Yıldırım demiş ki, hani son başbakan, 'Muharrem İnce bol kepçeden atıyor' demiş. Bomba vardır, kurarsın saati sonra kendi kendini yok eder. Kendi kendini yok eden bir başbakana cevap vermeye tenezzül etmiyorum. Bana bol keseden atıyor diyorlar. Parayı nereden bulacakmışım. Sen 4 milyon Suriyeliye 40 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım" dedi.
Muharrem İnce; gençlere, yaşlılara, emeklilere yönelik politikalarını Aliağa'da da tekrar etti.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

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