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 MUHARREM İNCE SANCAKTEPE'DE KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

  Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Sancaktepe'de miting yaptı.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Sancaktepe'de miting yaptı. İnce,"Geçen gün bir atanamamış öğretmen Erdoğan'a diyor ki, atanamadık. 'Git seni Kılıçdaroğlu atasın' diyor. Fizik öğretmeni olarak atanamayan öğretmenlere sesleniyorum: Muharrem abiniz hepinizi atayacak" dedi.

"SİZİ HER AN ANKARA'YA AĞIRABİLİRİM"
Seçim günündeki çalışmalara değinen İnce, "Tatil matil yok. Herkes oy kullanmaya... Oyunu kullandın, eve gitmek yok. Okulda bekleyeceksin. Orası bitti. Sonra ilçe seçim kuruluna... İlçe seçim kurulunda duracaksın. Yüksek Seçim Kurulu'nda bir numara olur mu? Merak etmeyin, Muharrem İnce orada olacak" diye konuştu. Miting alanında bulunan avukatların el kaldırmasını isteyen İnce, "Sizleri cübbelerinizi arabanızda hazır tutmanızda istiyorum. Sizi 24'ünde her an Ankara'ya çağırabilirim. Cübbeleriyle birlikte 50 bin avukatla YSK'nın önünde olacağım" ifadelerini kullandı.

"PASSOLİG'İ KALDIRACAĞIZ"
"Cumhurbaşkanı stadyuma gidecek. Stadyumda onu protesto edecekler. O da passolig'i getirecek. Benim cumhurbaşkanlığımda passoligi kaldıracağız. Hatta 1 yıl cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra bir maça gideceğim. Eğer beni yuhalıyorlarsa, işimi doğru yapmıyorum demektir. Doğru yapmam lazım" diye konuştu.

"VÜCUDUMUN ÜÇ YERİ SIZLIYOR"
Miting alanındaki girişlerde ve çıkışlarda sorun yaşadığını söyleyen İnce, "Az önce gelirken ben el sallıyorum. Arkadaşımızın birisi de geri geri geliyor. Aniden yere düştü. Aniden yere düşünce şoför de aniden frene bastı. Ben cama yapıştım. Burnumu, başımı, boynumu, dizimi vurdum. Şu anda vücudumun tam üç yeri sızlıyor. Bir sonrakinde yere düşen ezilebilir, ben kafamı daha fazla çarpabilirim. Onun için şu aracın önüne, tekerleklerine lütfen yaklaşmayın" uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü:
-İnce'nin miting alanına girişi
-İnce'nin konuşması
-Detaylar

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