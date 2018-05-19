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Muharrem İnce seçim manifestosunu açıkladı (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim manifestosuna ilişkin,"Memleketin yaralarını sarmak ve milletimizin dertlerine derman olmak hedefi ile cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız esas olarak 5 ana sütuna dayalı  olacaktır.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim manifestosuna ilişkin,"Memleketin yaralarını sarmak ve milletimizin dertlerine derman olmak hedefi ile cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız esas olarak 5 ana sütuna dayalı olacaktır. Cumhuriyet değerleri ve milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği üzerinde yükselecek olan bu sütunla, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı hukuk sütunu. Temel hak ve özgürlükler, toplumsal barış, çoğulculuk, katılımcılık ve özgür basın anlayışına dayalı demokrasi sütunu. Üretime ve adil paylaşıma dayalı ekonomi sütunu. Barış ve güvenlik odaklı politikalara dayalı dış politika sütunu. Ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarma hedefine dayalı eğitim sütunu. Bu sütunlar üzerinde yükselen onarım projemizin çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim oluşturacaktır" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı.
İnce, seçim manifestosuna ilişkin, "Memleketin yaralarını sarmak ve milletimizin dertlerine derman olmak hedefi ile cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız esas olarak 5 ana sütuna dayalı olacaktır. Cumhuriyet değerleri ve milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği üzerinde yükselecek olan bu sütunla, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı hukuk sütunu. Temel hak ve özgürlükler, toplumsal barış, çoğulculuk, katılımcılık ve özgür basın anlayışına dayalı demokrasi sütunu. Üretime ve adil paylaşıma dayalı ekonomi sütunu. Barış ve güvenlik odaklı politikalara dayalı dış politika sütunu. Ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarma hedefine dayalı eğitim sütunu. Bu sütunlar üzerinde yükselen onarım projemizin çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim oluşturacaktır. Bağımsız etkin ve gecikmeyen bir yargı düzeni kurulacaktır. Hakim ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak adalet bakanı ve müstearı HSK'da yer almayacaktır. Yargıdaki siyasallaşma mutlaka önlenecektir. Bilişim ve gelecek teknolojileri öncelikli yatırım alanları olacaktır. İleri teknoloji bölgeleri kurulacaktır. Asgari ücret 2200 lira olacaktır. Aile sigortası uygulaması hayata geçirilecektir" diye konuştu.

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DHA YURT / SAMSUN

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