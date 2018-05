Muharrem İnce, seçim manifestosunu açıkladı

"Adalet sadece mülkün değil, başta hukuk olmak üzere toplumsal düzeni sağlayan bütün unsurların temelidir." diyen İnce, adil olmayan hukukun adil olmayan devlet anlamına geldiğini kaydetti.

Cumhuriyetin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarının beş ana sütuna dayalı olacağını anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı hukuk sütunu, temel hak ve özgürlükler. Toplumsal barış, çoğulculuk, katılımcılık ve özgür basın anlayışına dayalı demokrasi sütunu. Üretime ve adil paylaşım anlayışına dayalı ekonomi sütunu. Barış ve güvenlik odaklı politikalara dayalı dış politika sütunu. Ülkemizi muasır medeniyetin üzerine çıkarma hedefine dayalı eğitim sütunu. Bu sütunlar üstünde yükselen onarım projemizin çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim oluşturacaktır."

- "Yargının bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz"

İnce, bu hedeflere ulaşmak için uygulayacakları politikaları, şu ana başlıklarda sıraladı:

"Hukuk devleti kavramını Türkiye için ütopya olmaktan çıkaracak asgari standart haline getireceğiz. Hukukun üstünlüğünü egemen kılmak için yargının bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz. Yeni ve çağdaş bir anayasa yapılarak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacaktır. Temel hak ve özgürlükler, kanun önünde eşitlik, çoğulculuk ve özgür basın anlayışı esastır. Kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ve tarafsız biçimde görev yapmaları esas olacaktır. Kamu yöneticilerinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat ve ehliyet ana ilkemiz olacak, her tür ayırımcılığa son verilecektir. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Tüketim, israf, borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğuran ekonomik model terk edilecektir. Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecektir. Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır. Merkez Bankası, para politikasını bağımsız şekilde uygulayacaktır. Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır. Hedefimiz Türkiye ekonomisinin her yıl en az yüzde 7 büyümesidir."