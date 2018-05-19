Muharrem İnce, seçim manifestosunu açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Siyasette hakka, hukuka ve milletin tümüne saygılı bir üslup yerleştireceğiz. Türkiye'nin geleceği için ortak kaygıları paylaşan, Cumhuriyetin geleceği için ortak bir mücadele vermek isteyen herkesle birlikte yürüyeceğiz." dedi.

İnce, Samsun'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere kente geldiğini anımsatarak, bu nedenle "gelecek manifestosu" olarak adlandırdığı vaatlerini burada açıklamak istediğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin uygarlık rotasından çıkarıldığını iddia eden İnce, Türkiye'nin artık demokrasiden, hukuk devletinden, insan haklarından, özgürlüklerden söz edilemeyen bir ülke olduğunu kaydetti.

Uygulanan siyaset ve yönetim biçimiyle ülkede ve zihinlerde derin tahribatlar yapıldığını savunan İnce, ekonomi ve işsizliğin can yaktığını, tarımsal üretimin dışa bağımlı olduğunu ileri sürdü.

Yüzyıllardır beraber barış ve huzur içinde yaşayan insanların inanç, mezhep, etnik köken, yaşam biçimi ekseninde kutuplaştırılarak birbirine tahammül edemez hale getirildiğini belirten Muharrem İnce, "Yüz yıllık barışçı ekseninden koparılan dış politika, milli menfaatlerimizi tehlikeye atacak hayaller ve yalanlarla idare edilmeye çalışılıyor. Türkiye herkesle kavga eden bir devlet haline getirilmiş ve yalnızlaştırılmıştır. Tek partinin, daha doğrusu tek bir adamın kaderiyle özdeş hale getirilmiş bir ülkenin ne kadar kolay yönlendirileceğini bilen uluslararası güçler, adeta keyifle ellerini ovuşturuyor." diye konuştu.