Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum (1)

Nursima ÖZONUR, ANKARA (DHA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirdi. İnce, "Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda, YSK’nın açıkladığı oranlar ve rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum" dedi.

"Öncelikle sosyal medyada dolaşan bu asparagas haberlerle başlayayım, bunların hepsi yalandır" diyen İnce, "Böyle bir şey yoktur. Beni tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi. Ama böyle bir şey olmadı. Yok eşimi kaçırmışlar, yok albaylar beni rehin almışlar. Bunlar birkaç şizofrenin hasta insanların, ciddiye alıp yaymak da problem ama. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Yok ben saraya gitmişim falan, bunların hepsi asparagas şeylerdir. 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Bir kere bu hedefimiz bu 15 milyonu 30 milyon yapmak. Birinci hedefimiz bu. Bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir, buna inanıyorum. Bunun için uğraşacağım, bunu herkesin böyle bilmesi lazım" dedi.