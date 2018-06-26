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Muharrem İnce: Teşekkür için gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

  CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twıtter adresinden, "'Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim" paylaşımında bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twıtter adresinden, "'Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim" paylaşımında bulundu.

ANKARA (DHA)

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