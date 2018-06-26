Muharrem İnce: Teşekkür için gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twıtter adresinden, "'Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim" paylaşımında bulundu.

ANKARA (DHA)

