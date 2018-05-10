Muharrem İnce: Türkiye'nin dört bir yanını kucaklamak istiyoruz (3)

MUHARREM İNCE MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Hakkari’ye gelen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce halka hitap ettiği sırada, mal varlığını içeren ve üzerinde imzası bulunan kağıtlar da görevliler tarafından basın mensuplarına dağıtıldı. İnce’nin basın mensuplarına dağıttığı fotokokopilerde Gazi Osman Paşa Mahallesi, Elmalık Köyü, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çankaya Alaçatlı’da kendisi ve eşi Ülkü İnce’ye ait toplam 1 milyon 350 bin TL değerinde arsa, eşine ait 109 bin TL değerinde BMW marka araç, kendisine ait 408 bin TL değerinde Mercedes ve BMW araçlar, 20 bin TL değerinde tabanca ve tüfek, kendisi ve eşine ait 100 bin TL para, 20 bin dolar ve 30 bin Euro, eşine ait 40 bin TL değerinde Cumhuriyet altını bulunuyor. İnce’nin TEB finansman bankasında ise tüketici kredisi olarak 31 bin 327 TL borçlu olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, miting sonrası ise Hakkari'den ayrıldı. Karayolu ile Yüksekova'ya geçen İnce, buradan da geldiği özel uçakla Trabzon'a gitti.

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