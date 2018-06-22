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"Muharrem İnce ve ekibi fazla sevinmesin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: (2) - "50 büyük ülkenin büyükelçisi Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçmiş olsaydı, Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilirdi" - "Muharrem İnce ve ekibi fazla sevinmesin, sandıkta büyükelçilerin oyu yok, Türk halkının oyu var. Vatandaş ince eler sık dokur, İnce'yi eler sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ı seçer" - "Terör olduğu sürece, Türkiye'nin içerisinde başka gündemler olsa dahi, Türkiye terörle etkili ve kararlı mücadelesini sürdürecektir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "50 büyük ülkenin büyükelçisi Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçmiş olsaydı, Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilirdi." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Saraykent ilçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Türk askeri Kandil'de yoğun bir operasyon yürütüyor. Terör örgütüne ağır darbe vuruluyor ve örgüt liderleri vuruluyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Bozdağ, terör ve teröristlerin nerede olursa olsun Türkiye için hedef olduğunu söyledi.

Yurt içinde, yurt dışında Türkiye'yi tehdit eden her unsurun Türkiye'nin hedefinde olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Türkiye terörü yurt içinde etkisiz hale getirdiği gibi sınırlarımızın dışında da terörü karşılamak, oradan Türkiye'ye yönelen tehditleri bulunduğu yerde etkisiz hale getirmek Türkiye'nin uluslararası hukuktan da doğan hakkıdır." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile Fırat Kalkanı Harekatı yapıldığını, oradan Türkiye'ye gelen terör tehditler bertaraf edilerek bölgenin güvenli hale getirildiğine işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde şu anda Irak'ın kuzeyinde bir harekat devam ediyor ve o bölgeden ülkemize yönelen terör tehdidini ortadan kaldırmak için güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiğimiz büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Şu ana kadar da büyük bir başarı elde edildi. Planlanan hedeflerin önemli bir kısmına ulaşıldı. Kandil bombalandı ve orada dün de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi teröristlerin elebaşlarının da bulunduğu toplantı halinde orada bir bombardıman da yapıldı ve orada önemli kayıplar olduğunu da düşünüyoruz. Bu operasyon devam ediyor bundan sonra da devam edecektir."

Terör bitene kadar, son terörist etkisiz hale getirilene kadar yurt içinde ve yurt dışında operasyonların devam edeceğini vurgulayan Bozdağ, "Muhalefet partilerinin terörle mücadeleyi seçim döneminde askıya alınması talebi veya seçim döneminde terörle mücadeleden rahatsızlıklarını dile getirmesini anlamak mümkün değildir. Seçim var diye Türkiye bugüne kadar terörle mücadelesini durdurmamıştır, askıya almamıştır, bugün de durmayacaktır, askıya almayacaktır, bundan sonra da durdurmayacaktır. Terör olduğu sürece Türkiye'nin içerisinde başka gündemler olsa dahi, Türkiye terörle etkili ve kararlı mücadelesini sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

- "İnce'yi eler, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçer"

Seçim sonuçlarına ilişkin tahmininin sorulması ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin büyükelçilerle ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

"Seçim sonuçlarını hep beraber göreceğiz, fazla telaşa gerek yok şurada bir gün kaldı. Ertesi gün bütün Türkiye, bütün dünya sonuçları öğrenecektir. Millet kararını vermiş, işin doğrusu ilk turda cumhurbaşkanını seçecektir, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi seçecektir. Vatandaş ince eler sık dokur, İnce'yi eler, sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ı seçer. Bu bizim vatandaşımızın bu konulardaki basiretinin de güzel bir örneğidir. İnsanımız her işi çok iyi hesap ediyor ve ona göre yapıyor ama 50 büyük ülkenin büyükelçisi oy vererek Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçmiş olsaydı hiç şüpheniz olmasın Muharrem İnce hemen hemen bütün oyları alarak cumhurbaşkanı seçilirdi. Allah'tan 50 büyük ülkenin büyükelçileri Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimde oy kullanmıyorlar. Kim oy kullanıyor? Saraykentliler, Yozgatlılar, 81 milyon Türk halkı oy kullanıyor. Türk halkının oy kullandığı yerde, Türk halkı dilediğini cumhurbaşkanı seçer, büyükelçilerin istediğini cumhurbaşkanı seçmez."

- "Muharrem İnce ve ekibi fazla sevinmesin"

Başka ülkelerin elçilerine bakıp ona göre de bir yön tayin etmek gerektiğini dile getiren Bozdağ, sözlerini şöyle noktaladı:

"Eğer 50 tane büyük ülkenin büyükelçisi Muharrem İnce'yi istiyorsa Muharrem İnce'nin bu milletin ve bu devletin aleyhine bir kişi olduğunu gösteren en somut delil budur. Onlar zayıf, güçsüz Türkiye istiyorlar, Avrupa'ya ve ABD'ye muhtaç, IMF'ye dilencilik yapan, kendi savunmasında dünyaya muhtaç Türkiye istiyorlar, ekonomisi çökmüş, kendilerinin bölgedeki bütün siyasi hesaplarına hemen itaat eden bir Türkiye istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi itiraz eden, 'Hayır, bunu yapamazsınız' diyen birini istemiyorlar, o kadar basit. Amerika'dan aranan, telefonla yönetilen, yönlendirilen bir Muharrem İnce'yi elbette isterler ama buradan ifade etmek lazım ki seçimi ne yazık ki Türk halkı yapıyor. O yüzden Muharrem İnce ve ekibi fazla sevinmesin, sandıkta büyükelçilerin oyu yok, Türk halkının oyu var. Türk halkı da İnce'yi eleyecek Erdoğan'ı yeniden seçecektir."

(Bitti)

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

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