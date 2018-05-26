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Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:26 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting programına ara vererek eşi Ülkü İnce ile birlikte alışverişe çıktı. İnce çifti, kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Ankara’da, sabah saatlerinde eşi Ülkü İnce ile alışverişe çıktı. Evlerinin karşısındaki markete giden çift, iftar için alışveriş yaptı. İnce çifti, tezgahlardan tek tek seçtikleri iftariyelik ihtiyaçlarının ücretini ödedikten sonra ellerindeki poşetlerle yürüyerek evlerine döndü.

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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Cumhurbaşkanı adayı 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Nasıl olur halkın arasına girip alış veriş yapacaksın Muharrem İnceye yakıştıramadım hiç mi örnek almadın !
hani nerede senin 10534 tane koruma ve 357 tane makam araban. böyle alışveriş mi olur.
Sıradan sade insanları başımızda görmek isteriz, koruma ordusu, makam araçları görmek istemiyoruz, en ufak israftan bile kaçınırsa devlet o zaman kalkınma olur...
10 bin dolarlık çantası yok Ülkü hanımın, aynı bizden birileri gibi. Sarayda milletin yetimin öksüzün hakkını yiyenler gibi değiller. Bunun için bile oy verilir.
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