Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

24 Haziran'ın ardından hiç bir araya gelmeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk buluşmayı ne zaman gerçekleştireceği belli oldu.

RANDEVU PAZARTESİ GÜNÜ KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNDE

Seçim sonuçlarını aldıktan sonra tatile çıkan ve şu sıralar Ege'de mavi tur yaptığı öğrenilen Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu seçillerin ardından ilk kez pazartesi günü yüz yüze görüşecek.

EŞLERLE YEMEKLİ BİR TOPLANTI YAPILACAK

Fox Haber'in haberine göre görüşme Kılıçdaroğlu'nun evinde gerçekleşecek. Görüşmeye iki ismin eşleri de katılacak. Toplantının, yemek eşliğinde bir "aile toplantısı" şeklinde gerçekleşeceği de öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU: TELEFONLA 3-4 KEZ GÖRÜŞTÜK...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün bazı gazetecilere yaptığı açıklamada seçimlerin ardından Muharrem İnce ile 3-4 kez telefonla görüştüklerini ve daha sonra da yüz yüze oturup konuşacaklarını açıklamıştı.



