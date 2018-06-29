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Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 20:17 | Son Güncelleme

Seçimlerinden ardından genel başkanlık tartışmasının yaşadığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin yüz yüze ne zaman görüşecekleri belli oldu. Fox Haber'in iddiasına göre ikili, Genel MErkez'de değil, 2 Temmuz Pazar günü Kılıçdaroğlu'nun evinde eşli bir yemekte buluşacak.

24 Haziran'ın ardından hiç bir araya gelmeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk buluşmayı ne zaman gerçekleştireceği belli oldu.

RANDEVU PAZARTESİ GÜNÜ KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNDE

Seçim sonuçlarını aldıktan sonra tatile çıkan ve şu sıralar Ege'de mavi tur yaptığı öğrenilen Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu seçillerin ardından ilk kez pazartesi günü yüz yüze görüşecek.

EŞLERLE YEMEKLİ BİR TOPLANTI YAPILACAK

Fox Haber'in haberine göre görüşme Kılıçdaroğlu'nun evinde gerçekleşecek. Görüşmeye iki ismin eşleri de katılacak. Toplantının, yemek eşliğinde bir "aile toplantısı" şeklinde gerçekleşeceği de öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU: TELEFONLA 3-4 KEZ GÖRÜŞTÜK...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün bazı gazetecilere yaptığı açıklamada seçimlerin ardından Muharrem İnce ile 3-4 kez telefonla görüştüklerini ve daha sonra da yüz yüze oturup konuşacaklarını açıklamıştı.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ikiside idam edilmeli tek umut suleyman soylu muhalif olan herkesi asip kesme yetkisi onda..
İNCE yi bir yemeğe kandırmaya çalışacak kendince :))
Koltuğunu İnce ye bırak artık
Bir yemekle mi Kandıracak bu CEO
CHP A.Ş CEO'su bir yemeğe kandırmaya çalışacak kendince
çok yoruldular mavi tura çıkmışlar, demekki bu seçimden büyük ders çıkarmışlar ????
CHP CEO'su çok akıllı bir yemeğe kandırmaya çalışacak kendince
Kılıçtaroğlu boşa çırpınma..macun tüpten çıktı bir kere.. derhal istifa et..partiyi rahatlat..
Ben eminim ki CHP de olay yaratmaya çalışanlar ve yalaka gazetecilerin hepsi CİA ve AKP ajanlığı ile suçlanıyor.Fetullah ve tüm örgütü daha 207 de CİA ajanı olduğu tespit edilmiş ve Ruslar okullarını kapatmış.Bir ahmaklar duymadı.Ama o zamanki gazetelerde bu okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin ABD ajanı olduğu yazılı.O zaman tüm AKPliler de onlarla kanga oldukları için ajandır.Şimdi güç elinizde.Birilerini FETO ile suçlayabilirsiniz.Yarın siz ABD ajanı olarak suçlanacaksınız.Ekonomi iki yıl içerisinde çökecek.Kimse maaş alamayacak.150 milyar dolar borç almak ne demek.Üstelik faiz vrilecek
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