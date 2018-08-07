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Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? Muhaliflere talimat verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 17:26 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, CHP’de Olağanüstü Kurultay için açıklamada bulundu. İnce açıklamasında, 'Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.' dedi.

Muharrem İnce'nin yeni parti kurup kurmayacağı konuşulurken İnce sosyal medya hesabından flaş bir açıklamada bulundu.

'KİMSE GÖREVİNDEN AYRILMASIN'

Muharrem İnce açıklamasında kendisine yakın vekillere seslenerek, "CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
CHP CHP'de olağanüstü kurultay muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kiliçdaroglu akplidir ve akpye çalismaktadir. sana oy vermeyecegiz kiliçdaroglu, seni biz yikacagiz!
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