Muharrem İnce'yi eleştiren tweet atan Danıştay üyesi Aysel Demirel için karar verildi

Danıştay Başkanlık Kurulu, 24 Haziran seçimleri öncesinde Twitter hesabından CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi hedef alan Danıştay Üyesi Aysel Demirel hakkında soruşturma talebini reddetti. Kararda, Demirel’in attığı tweet’in “hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket’’ niteliğinde bulunmadığı belirtildi.

Demirel Twitter hesabından, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır, bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutturmayacağız” şeklinde bir paylaşımda bulunmuş; YARSAV Kurucu Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Avukat İsmail Sami Çakmak, da Demirel hakkında Danıştay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde, gelen tepkiler üzerine ertesi gün tweet’i silen Demirel’in davranışının “Yargıçlık vakar ve onuruna uygun” olmadığı, “Tarafsız olma” niteliğinden uzak olduğu vurgulanmıştı.

'UYGUN DEĞİLMİŞ'

Şikâyeti inceleyen Danıştay Birinci Başkanlık Kurulu, Aysel Demirel’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini uygun görmedi. Kararı şikâyetçilere tebliğ eden Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay, yazısında şunları kaydetti: “İlgide yer alan şikâyet dilekçenizde iddia edilen hususlara ilişkin olarak Danıştay Başkanlık Kurulu’nca yapılan inceleme sonucu, 03/07/2018 tarih ve 2018/22 sayılı karar ile şikâyet konusunun 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 67’nci maddesinde zikredilen yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket niteliğinde bulunmadığı saptandığından, konunun Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin uygun görülmediğine, değinilen kanunun 52/A maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca bu karara karşı 7 (yedi) gün içinde Başkanlar Kurulu’na itiraz edilebileceğine oybirliği ile karar verilmiştir.”