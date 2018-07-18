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Muharrem İnce'yi eleştiren tweet atan Danıştay üyesi Aysel Demirel için karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 10:08 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi eleştiren tweet atan Danıştay üyesi Aysel Demirel hakkındaki soruşturma talebi, Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından reddedildi.

Muharrem İnce'yi eleştiren tweet atan Danıştay üyesi Aysel Demirel için karar verildi

Danıştay Başkanlık Kurulu, 24 Haziran seçimleri öncesinde Twitter hesabından CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi hedef alan Danıştay Üyesi Aysel Demirel hakkında soruşturma talebini reddetti. Kararda, Demirel’in attığı tweet’in “hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket’’ niteliğinde bulunmadığı belirtildi.

Demirel Twitter hesabından, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır, bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutturmayacağız” şeklinde bir paylaşımda bulunmuş; YARSAV Kurucu Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Avukat İsmail Sami Çakmak, da Demirel hakkında Danıştay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde, gelen tepkiler üzerine ertesi gün tweet’i silen Demirel’in davranışının “Yargıçlık vakar ve onuruna uygun” olmadığı, “Tarafsız olma” niteliğinden uzak olduğu vurgulanmıştı.

'UYGUN DEĞİLMİŞ'

Şikâyeti inceleyen Danıştay Birinci Başkanlık Kurulu, Aysel Demirel’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini uygun görmedi. Kararı şikâyetçilere tebliğ eden Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay, yazısında şunları kaydetti: “İlgide yer alan şikâyet dilekçenizde iddia edilen hususlara ilişkin olarak Danıştay Başkanlık Kurulu’nca yapılan inceleme sonucu, 03/07/2018 tarih ve 2018/22 sayılı karar ile şikâyet konusunun 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 67’nci maddesinde zikredilen yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket niteliğinde bulunmadığı saptandığından, konunun Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin uygun görülmediğine, değinilen kanunun 52/A maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca bu karara karşı 7 (yedi) gün içinde Başkanlar Kurulu’na itiraz edilebileceğine oybirliği ile karar verilmiştir.”

Ancak bu cevapta Başkanlar Kurulu’nun kararı ek olarak gönderilmedi. Eminağaoğlu ve Çakmak, verilen cevapta 7 gün içerisinde itiraz edebileceklerinin yazdığını, ancak bunun için Başkanlık Kurulu kararının kendilerine iletilmesi gerektiğini söyledi. ‘Yargı yolları engelleniyor’ Cumhuriyet’e değerlendirme yapan avukat Eminağaoğlu ve avukat Çakmak, kararı gizli tutmanın veya yollamamanın ‘görevi kötüye kullanmak’ olduğunu ve bu şekilde yargı yollarının fiilen engellendiğini vurgulayarak, önce karar metninin kendilerine tebliğ edilmesini talep edeceklerini, daha sonra da kararın bu şekilde tebliğ edilmemesinde sorumluluğu olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. Görmez’e suç duyurusu Eminağaoğlu, telefonla katıldığı televizyon programında 17-25 Aralık sürecinin ardından hükümet ile arabuluculuk için kendisine gelen FETÖ üyeleriyle görüştüğünü kabul eden eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
şaşırdıkmı hayır
Bu kadın yargılanmıyorda, öğrenciler ifade ve düşüncelerinden dolayı neden yargılanıyor. Sizin zihniyette vatandaşa eziyet ediyor ayrıştırıyor. Eleştirdiğiniz düzenden bir farkınız yok.
Bu da yanlış... Önceki yüksek yargı mensuplarının siyasetçilerle uğraşması, hakaret etmeleri, aşağılamaları yanlıştı. Bu tür şeyler ortadan kalksın diye AK Parti'ye (bu partiden şahsen hep zarar görmeme rağmen) yıllarca destek verdik. O zaman yanlış olan şimdi de yanlış... Bizim aleyhimize olunca kötü, lehimize olunca iyi olmaz...
@kudret.yadigar Sen hiç bir zaman AKP ye oy vermedin. Azıcık Dürüstlük
ne beklenirki başka
ne bekliyorduk ki adalet yok demiştik..akp ülkede adaleti devlete güveni bitirdi bu yalakarı avantacıları yobazları doldurdu her yere..sonra adalet ten bahset ülkede..kan içicş hırsız avantacı yobaz doldu ülke.
adalet adalett adalettttt... birgün side lazım olacak
Demokrasi düşünce özgürlüğü hepsi yalan dolan kimin düşüncesi görüşü yetkili ise onlar o dönem haklı diğer düşünce ve görüştekiler başa geçince onların düşüncelerini paylaşmaları uygulamaları haklı oluyor bu cendereden çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım tarih tekerrür ediyor ders almıyoruz
şaşırdıkmı hayır
Niye reddediyorsunuz kardeşim. Adınız Adalet diye başlıyor ama adaletin A'sı yok sizde...
sizin vereceğiniz adalet bu kadar olur işte
Şunu söylemek gerekir ki, bunun sorumluları hükümetin kendisidir. Bugün İnce için söylenir , yarın başka bir parti lideri için, bunun hepside yanlıştır. Sıradan bir vatandaş düşünce özgürlüğü kapsamında , taraf olabilir, bu sözleri sarf edebilir, fakat bu hakimin yargıladığı bir kişi ya onun karşı çıktığı yönde birisi ise, ona göremi karar alacak. Türkiyeyi bu durumdan uzaklaştırın. Hakim , savcı ve tarafsızlık yemini edenler bu gibi durumlardan sıyrılıp çıkmalıdır.
hadi canım gerçek mi!!!! şaka yapıyorsunuz..... şakadır şaka
balık baştan kokar...
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