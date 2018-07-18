Muharrem İnce'yi eleştiren tweet atan Danıştay üyesi Aysel Demirel için karar verildi

Danıştay Başkanlık Kurulu, 24 Haziran seçimleri öncesinde Twitter hesabından CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi hedef alan Danıştay Üyesi Aysel Demirel hakkında soruşturma talebini reddetti. Kararda, Demirel’in attığı tweet’in “hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket’’ niteliğinde bulunmadığı belirtildi.
Demirel Twitter hesabından, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır, bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutturmayacağız” şeklinde bir paylaşımda bulunmuş; YARSAV Kurucu Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Avukat İsmail Sami Çakmak, da Demirel hakkında Danıştay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde, gelen tepkiler üzerine ertesi gün tweet’i silen Demirel’in davranışının “Yargıçlık vakar ve onuruna uygun” olmadığı, “Tarafsız olma” niteliğinden uzak olduğu vurgulanmıştı.
'UYGUN DEĞİLMİŞ'
Şikâyeti inceleyen Danıştay Birinci Başkanlık Kurulu, Aysel Demirel’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini uygun görmedi. Kararı şikâyetçilere tebliğ eden Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay, yazısında şunları kaydetti: “İlgide yer alan şikâyet dilekçenizde iddia edilen hususlara ilişkin olarak Danıştay Başkanlık Kurulu’nca yapılan inceleme sonucu, 03/07/2018 tarih ve 2018/22 sayılı karar ile şikâyet konusunun 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 67’nci maddesinde zikredilen yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket niteliğinde bulunmadığı saptandığından, konunun Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin uygun görülmediğine, değinilen kanunun 52/A maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca bu karara karşı 7 (yedi) gün içinde Başkanlar Kurulu’na itiraz edilebileceğine oybirliği ile karar verilmiştir.”
Ancak bu cevapta Başkanlar Kurulu’nun kararı ek olarak gönderilmedi. Eminağaoğlu ve Çakmak, verilen cevapta 7 gün içerisinde itiraz edebileceklerinin yazdığını, ancak bunun için Başkanlık Kurulu kararının kendilerine iletilmesi gerektiğini söyledi. ‘Yargı yolları engelleniyor’ Cumhuriyet’e değerlendirme yapan avukat Eminağaoğlu ve avukat Çakmak, kararı gizli tutmanın veya yollamamanın ‘görevi kötüye kullanmak’ olduğunu ve bu şekilde yargı yollarının fiilen engellendiğini vurgulayarak, önce karar metninin kendilerine tebliğ edilmesini talep edeceklerini, daha sonra da kararın bu şekilde tebliğ edilmemesinde sorumluluğu olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. Görmez’e suç duyurusu Eminağaoğlu, telefonla katıldığı televizyon programında 17-25 Aralık sürecinin ardından hükümet ile arabuluculuk için kendisine gelen FETÖ üyeleriyle görüştüğünü kabul eden eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz
Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Gören gözlerine inanamadı! Estetik bağımlılığının bu kadarına pes
Okuyucu Yorumları 14 yorum