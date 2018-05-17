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Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 02:21 | Son Güncelleme

Liderler FOX'ta programında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'ın tavrı sosyal medyadan tepki gördü.

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

24 Haziran seçimlerine giderken FOX TV'de Cumhurbaşkanı adaylarını konuk ettiği programda Muharrem İnce'yi ağırlayan Fatih Portakal, İnce karşısındaki tavrı tepki toladı.

Fatih Portakal'ın program boyunca agresif tutum sergilediği ve Muharrem İnce'nin sık sık sözünü kestiği eleştirileri yapıldı. İşte Fatih Portakal'a sosyal medyadan gelen bazı tepkiler:

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fatih portakal liderler foxta muharrem ince sosyal medya CHP erken seçim 24 haziran

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sosyal medyada tepki dedikleri de fetocu Atilla Taş ????????????
Portakal hesap kitap bilir o yüzden tahminleride güçlüdür birlik ittifakı Kürtlerin oyunu geri tepti buda kaybetme ihtimalinin %90 olduğunu gösteriyor hem sayın İnce Genelkurmay başkanına saygısızca hodri meydan demesi Türkiye’nin imajını içerden zedeler bu yanlıştır ve Cumhurbşkanı adayının bu tarz söylemleri kendisinin olgunlaşmadığını ortaya koymuş sanırım Portakal bu söylemleri iyi tarttı bazılarıda kurtlar vadisini izleyenleri eleştirir ama kendileri Hollywood starları gibi hayaller içinde yüzer arkadaşlar bu maç 5-0 biter zaten şuan 89.dakkadayız 4-0 devam ediyor son 1gol daha bekleniyor
aynen fatih şımarma sen bu değilsin özrünü dile Erdoğana yapamayacaklarını neden sayın inceye yapıyorsun
EYY İMAN EDENLER ÇATISI ALTINDA BULUŞMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU ANLAYACAĞIZ BİR GÜN.YAŞAYA YAŞAYA BEDEL ÖDEYE ÖDEYE...ARTIK YETER GELSİN İSLAM HAK GELSİNDE BU PİSLİKTEN BU DURUMDAN BİZİ KURTASINDA NE OLURSA OLSUN DENECEK DURUMLARA GELMEDEN HAKİKATİ İDRAK EDELİM.HAKİKATİ İDRAK ETMEZ YANLIŞTA ISRAR EDERSEK DOĞRUYU HAKKI ALLAH IN EMRİNE UYMANIN GEREKLİLİĞİNİ EMİN OLUN ACI İLE KIVRANA KIVRANA BEDEL ÖDEYE ÖDEYE ARARIZ.MEVLA BUNA KAADİRDİR.ENİNDE SONUNDA HERŞEY HAKKA VARIR BU HAK HAKİKAT UYAN KENDİNE GEL HAKİKATİ GÖR.BOŞ İŞLERDE OYALANDIĞININ FARKINA VAR,KEŞKE DEMEDEN DOĞRUYA ULAŞ DOĞRUYU YAŞA...KURTUL
Sayın portakal biraz daha beyefendi duruş sergileyebilirdi
Çok güldüm
Fatih Portakal a hiç yakışmayan bir üslup ile moderatörlük yaptı Sn. İnce’ ye helal olsun o hiç halk üslubunu bozmadı keşke İsmail Küçükkaya bu moderatörlük işini yapmış olsaydı
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