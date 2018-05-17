Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

24 Haziran seçimlerine giderken FOX TV'de Cumhurbaşkanı adaylarını konuk ettiği programda Muharrem İnce'yi ağırlayan Fatih Portakal, İnce karşısındaki tavrı tepki toladı.
Fatih Portakal'ın program boyunca agresif tutum sergilediği ve Muharrem İnce'nin sık sık sözünü kestiği eleştirileri yapıldı. İşte Fatih Portakal'a sosyal medyadan gelen bazı tepkiler:
Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!
O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!
'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı
81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Okuyucu Yorumları 7 yorum