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MUHARREM İNCE ZEYTİNBURNU'NDA KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu'nda halka seslendi.

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu'nda halka seslendi. Miting kürsüsünden bir kadına çocuk bezi paketi atan İnce, bu üründeki KDV'yi düşürme sözü verdi. İnce, mitingi izleyen AK Partilileri de alana davet etti.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu'nda konuşmasına başlamadan önce AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanlığı binası terasından mitingi izleyenlere seslenerek, "AK Partili kardeşlerim, siz de gelin" dedi. Binada bulunan AK Partililer ise bu talebe rabia işareti yaparak cevap verdi. Bu sırada bir grup seçmenin yuhalamasına sessiz kalmayan İnce, "Ben AK Partili kardeşlerim diyorum, sen yuh yapıyorsun. Yok öyle yuh. Ben onların da cumhurbaşkanı olacağım, 81 milyonun. Sen, ben yok. Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, kadın-erkek, başörtülü-başörtüsüz yok" diyerek tepki gösterdi.

MİTİNG KÜRSÜSÜNDEN ÇOCUK BEZİ ATTI
Çocuk bezindeki KDV oranının yüksek olduğunu söyleyen İnce, "Ben diyorum ki çocuk sayısı sizin takdiriniz. Erdoğan ile aramızdaki fark şu: O çocuk sayısıyla ilgileniyor, ben çocuğun masrafıyla. Çocuğa süt içireceğiz. KDV kaç? Yüzde 8. Çocuğa mama alacağız. KDV kaç? Yüzde 8. Çocuğa bebek bezi alacağız. KDV yüzde 18" ifadelerini kullandı.
Bu sözlerin ardından eline bir paket çocuk bezi alan İnce, "Sevgili hemşehrim Erdoğan, büyük devlet çocuğun donundan yüzde 18 KDV almaz. Erdoğan çocuk sayısıyla uğraşsın. Ben çocuk bezindeki KDV'yi düşüreceğim" diye konuştu.
İnce, bir seçmenine çocuk bezini kastederek "kullanıyor musun" diye sordu ve olumlu cevap alınca paketi fırlattı. İnce, "Şu anda çocuk bezindeki KDV düştü mü? İşte böyle düşüreceğiz, hep birlikte" dedi.
İnce, Zeytinburnu mitingini AK Parti İlçe Başkanlığı'nda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına dönerek, "Hemşehrime bir el sallayayım" diyerek sonlandırdı.

Görüntü Dökümü:
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-Muharrem İnce'nin konuşması
-İnce'nin çocuk bezi attığı anlar
-İnce'nin AK Partililere seslendiği anlar
-Detaylar

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