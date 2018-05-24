Muharrem İnce'den İstabul Barosu'na ziyaret

Cansel KİRAZ- Güven USTA- Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu'nu ziyaret etti.

Muharrem İnce ziyareti öncesine, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı ile birlikte açıklamalarda bulundu. İnce, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere dikkat çekerek, "Bu seçimin adil olmayacağı kesindir. Çünkü bir yanda devletin parası, devletin uçağı, helikopteri, devletin bütün olanaklarıyla yarışan birisi, bir de milletin gönlünden kopanlarla yarışan birisi. Muharrem İnce milletin gönlünden kopanlarla yarışıyor. Erdoğan, devletin olanaklarıyla yarışıyor. Bir kere adalet yok, adil değil. Bunu geçtik de, geçerli ve güvenilir olmasını istiyoruz. Yani yurttaşlarımız sandıktaki oyları özgürce kullansın istiyoruz. Özgür irade dışarıya yansısın istiyoruz. Açıkçası sandıktaki oyları devletin gücüne karşı korumak istiyoruz. Belki de dünyadan bunun bir başka örneği yoktur, devlete karşı oyunu korumak" dedi.

"BİZ KİMSEDEN TORPİL, AYRICALIK İSTEMİYORUZ"

Muharrem İnce, daha önce mitinglerinde avukatların cübbelerini araçlarında tutmasını söylediğini belirterek, "24 Haziran'da oyumu kullanır kullanmaz, Ankara'ya gideceğim ve YSK'nın bir yanlış yapması halinde, oraya 50 bin avukat ile gideceğimi söyledim. Sözüm geçerlidir. Sayın başkandan da ülkenin en büyük barosu olarak 81 vilayetteki tüm arkadaşlarımdan hazır olmalarını istedim. YSK'nın oldu bittiye getirmemesini, getirirse bedelinin ağır olacağı kararlılığını baştan söylüyorum. Herkes bunu böyle bilmeli. YSK'daki yargıçlara sesleniyorum; siz Erdoğan'ın yargıçları değilsiniz. Adil olacaksınız, yasaların, ana yasanın evrensel kuralların size verdiği yetkileri ve hakkı kullanacaksınız. haricinde bir şey yok. Bunu yapmayın. Yaparsanız Türkiye'nin bütün sokaklarına fotoğrafınızı asarım, sokağa çıkamazsınız. Biz kimseden torpil, ayrıcalık istemiyoruz. Sandıktan ne çıkacaksa hakkımızı istiyoruz. Yani bir köyde 350 oy var, hiç geçersiz oy yok, oyların hepsi referandumda 'evet'e çıkıyor. Üniversite mezunlarının yüzde 60 olduğu bir sandıkta iptal oyu çıkabiliyor. Ama hiç üniversite mezunu olmayan bir köyde oyların 350'si de Erdoğan'ın istediği yönde çıkıyor. Burada hile olduğu, sahtekarlık olduğu apaçık ortada. Bununla ilgili önlemleri Sayın başkanla konuştuk. Başaracağız, buna inanıyorum" diye konuştu.

Muharrem İnce, "Başbakan milletvekilliğine müracaat ediyor, damat milletvekilliğine müracaat ediyor, eş dost milletvekilliğine müracaat etmiş. Demek ki dokunulmazlık kazanıp, bakan olma hayallerini yok etmişler. En büyük gösterge budur. Bizim kazanacağımızı onlar da biliyor. Başbakan neden milletvekilliğine müracaat etsin? Demek ki Erdoğan'ın kaybedeceğine inanıyor" dedi.

"BENİ YARGILAYABİLEN YARGIÇLAR İSTİYORUM"

İnce konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki FETÖ belgelerini paylaşması gerektiği yönündeki sözlerinin sorulması üzerine İnce, "Bal gibi biliyor ki usulüne uygun bir şekilde Fetullah Gülen'ın iadesi istenmemiştir. ABD vermek istemiyor, Recep Tayyip Erdoğan da almak istemiyor" diye konuştu.

"Amerika vermeyecek, Erdoğan almayacak" diyen Muharrem İnce, "Biz ne yapacağız? Çok basit. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye'de ilk işimiz yargıyı düzeltmek. Beni yargılayabilen yargıçlar istiyorum. Cumhurbaşkanı olarak Yargıtay'ın salonuna girdiğimde ayağa kalkmayacak yargıçlar istiyorum. Yüksek yargıç, cumhurbaşkanının da karşısında ayağa kalkmaz. Çay toplamayacak yargıçlar istiyorum. Bu sistemi çok kısa bir süre içerisinde kuracağız. Bunu kurduktan sonra iadesini isteyeceğiz, ABD'ye de bahane bırakmayacağız. Bunları Barolar Birliği Başkanımızdan rica ettim. Özgür Özel bu konuda görevli grup başkan vekilimiz. İki uzman avukat ile birlikte çok yakında arkadaşlar gidecekler, usulüne uygun mudur, değil midir, incelemeyi yapacaklar. Ama yüzde 100 eminim iade talebi usulüne uygun yapılmamıştır" dedi.

"ÖYLE YAPARSA TEŞEKKÜR EDERİM"

Muharrem İnce, "Erdoğan 'Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi yapacağız' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti: "Hiçbir itirazım yok. Öyle yaparsa teşekkür ederim. Ama bir kenarına küçük bir millet meydanı öbür taraflara rezidans yaparsa şaşırmam. Eğer gerçekten tümünü aynı şekilde değerlendirecekse kutluyorum. Benim de projem olsun. Ama aklında 'şöyle üçte birini ayıralım park yapalım, üçte ikisini doymaz TOKİ'yi buraya sokalım' derse şaşırmam. Tümünü kullanacağını açıklarsa bir itirazım yok. Ama cumhurbaşkanı olduğumda tümünü o şekilde yaparız, söz."

İSTANBUL MİTİNGİ

İnce, bir gazetecinin İstanbul'daki miting planlamasının sorması üzerine, Engin Altay'ı yanıt vermesini istedi. Engin Altay, İnce'nin kampanya boyunca yaklaşık 73 ili ziyaret edeceğini, arada ilçeler de olduğunu belirterek, "Son büyük mitingimizi Maltepe Meydanı'nda ya da Yenikapı Meydanı'nda yapacağız" dedi.

AYAKKABI FIRÇALADI

Ziyaret sonrası İnce, İstiklal Caddesi'nde bir ayakkabı boyacısının koltuğuna oturdu. Boyacının elindeki bir ayakkabıyı alan İnce ayakkabıyı fırçaladı. Muharrem İnce daha sonra kendi ayakkabısını da fırçaladı. 'Ben hazırım da sen hazır mısın?' diyen Muharrem İnce'ye boyacı 'Hazırım' yanıtını verdi.

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