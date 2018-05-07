Muharrem İnce'den Karamollaoğlu'na ziyaret (1)

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimi öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanları adayları ziyareti kapsamında ilk olarak SP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile SP Genel Merkezine gelen Muharrem İnce, burada Karamollaoğlu'nun makam odasına geçti. İki Cumhurbaşkanı adayı burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti. İnce ile Karamollaoğlu'nun görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.
Görüntü dökümü:
-İnce'nin gelişi
-Karamollaoğlu ile İnce'nin tokalaşması
-Detay
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