Muharrem İnce'den şehit ailesine ziyaret

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, şehit polis memuru Soner Yıldırım'ın Trabzon'daki babaevini ziyaret etti.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Muharrem İnce, Hakkari mitinginin ardından geldiği Trabzon'da ilk olarak şehit polis memuru Soner Yıldırım'ın babaevine gitti.

İnce, baba Muhammet Yıldırım'a taziyelerini sundu.

