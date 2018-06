Muharrem İnce'nin Çorlu mitingi

"Elinizde kullandığınız telefonlar 1969'da ABD'liler aya giderken NASA'nın elindeki bilgisayarların tam 10 katı şu an. Her 1,5 yılda bir bilgisayarın kapasitesi 2 katına çıkıyor. İşte bu değişen dünyada, bölgesel savaşların, enerji savaşlarının olduğu bu dünyada, teknolojinin bu kadar geliştiği dünyada ben tasarım, aş, iş diyorum, arkadaş da meydanlara geliyor 'kek' diyor. Ben Türkiye'yi onurlu, başı dik bir hukuk devleti yapacağız, bağımsız bir yargı, hak, hukuk, adalet diyorum. O da meydanlara geliyor 'çay, kek oralet' diyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana mitinginde kendisiyle ilgili sözlerini eleştiren İnce, "Dün diyor ki (Muharrem İnce, Ömer Halisdemir'in mezarına gidip Fatiha okuyamaz) Ben de fotoğrafını koydum, gittik okuduk. Senin derdin ne Ömer Halisdemir, ne de Fatiha, senin derdin Fatiha olsaydı, sure olsaydı, ayet olsaydı, 'Bakara makara' diyeni tutar kulağından atardın. Senin derdin başka... Bana diyor ki (Seçim yaklaştı camilerde görülüyorsun) Ben 5 vakit namaz kılan bir adam değilim ama 15 yaşından beri cuma namazlarına gidiyorum. Seçim için gitmiyorum ki 40 senedir gidiyorum. Neredeyse 'gelme bizim camiye' diyecek. Ya böyle bir şey olur mu? Sen nasıl Müslümansın, bir Müslüman başka bir Müslümana böyle konuşur mu, ayıp değil mi, günah değil mi?" şeklinde konuştu.

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 100 gün içerisinde yapacağı icraatları çeşitli mitinglerinde sıraladığına değinerek, "Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda ilk bir haftadan başlayıp 100 günde tamamlayacağım işleri söyledim, yemin ettim saat tutun, kenara yazın." dedi.

Olağanüstü Hal uygulamasını 48 saat içerisinde kaldıracağına vurgu yapan İnce, Merkez Bankası yönetiminin de bağımsız hale getirileceğini, PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'de sporun da siyasllaştığını iddia eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında Dünya Kupası'nda Türkiye Dünya 3'üncüsüydü, sporda bu durumdaydık. Şimdi Dünya Kupasına katılamıyoruz, neden biliyor musunuz? Kulüplerin seçimlerine, Futbol Federasyonu'na müdahale etti. Her yere burnunu soktu, sporu da siyasallaştırdı, arkadaş her şeyi biliyor ya. Bakın size bir şey anlatayım bir gün İstanbul'da arkadaşın biri 'oyumu sana vereceğim' dedi, neden dedim 'Senin mitinginde birisi bayıldı, Erdoğan'ın mitinginde de birisi bayıldı, sen doktor müdahale etsin dedin Erdoğan kafasına 'su dökün' demiş. Her şeyi biliyor adam doğuştan doktor. Jinekolog, mimar, mühendis, ama ortada diploma yok ne yazık ki. Yandaş yazarlardan biri dedi ki 'diploma vardı ama FETÖ'cüler çaldı.' FETÖ'cüler de açıklama yaptı, 'çalmaya gittik ama bulamadık' dediler. Sporda bu Pasolig uygulaması niye geldi? Çünkü protesto etmesinler diye, Pasolig uygulamasını hemen kaldıracağız hemen."