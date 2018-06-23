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Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe Miting Alanı'nda yaptı.

Haber - Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe Miting Alanı'nda yaptı. Miting havadan da görüntülendi.

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