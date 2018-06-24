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Muharrem İnce'nin köyünde sandıktan AK Parti çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:18 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'nın Elmalık köyünde AK Parti'ye 732, CHP'ye 317 oy çıktı

YALOVA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'nın Elmalık köyünde AK Parti 732, CHP 317, MHP 120, İYİ Parti 72, HDP 24 ve Saadet Partisi 16 oy aldı.

İnce'nin köyündeki 4 sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Sandıklarda kullanılan 1333 oyun 1307'si geçerli sayıldı.

Geçerli oyların 732'si AK Parti'ye, 317'si CHP'ye, 120'si MHP'ye, 72'si İYİ Partiye, 24'ü HDP'ye ve 16'sı Saadet Partisine çıktı. Öte yandan oyların 21'ini Cumhur İttifakı, 5'ini de Millet İttifakı aldı.

İnce'nin oy kullandığı sandıktan ise AK Parti'ye 138, CHP'ye 116, İYİ Parti'ye 45, MHP'ye 23, HDP'ye 11, HÜDAPAR'a 2, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'ne ise 1'er oy çıkmıştı. Bu sandıkta Cumhur İttifakı'na da 3 oy verilmişti.

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Bursa muharrem ince

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