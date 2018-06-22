MUHARREM İNCE'NİN MALTEPE MİTİNGİ: BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Haber: İstanbul DHA
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Maltepe Mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Cumartesi günü saat 13.00'daki miting için saat 08.00'dan itibaren miting bitimine kadar
Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ve D-100 karayolunu kullanmaları tavsiye edildi.
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