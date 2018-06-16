Muharrem İnce'nin Sancaktepe mitingi

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Her mahalleye bir kreş açacağız. Bu kreş ucuz olacak. Gönül rahatlığıyla çocuğunu bırakacaksın. Sloganımız şu; Çocuk kreşe, kadın işe. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençler sizi FETÖ gibi yapılara teslim etmeyeceğim, muhtaç bırakmayacağım." dedi. Sancaktepe'de düzenlenen mitingde halka seslenen İnce, ülkede kadın, erkek, sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, başı örtülü ve başı açık ayrımcılığının olmayacağını, 81 milyonu kucaklayacağını belirterek, Kamu İhale Kanunu'nun sürekli değişmeyeceğini, Türkiye'den 1 liraya alınan zeytinyağının İtalya'da şişeletilip 20 liraya satılmasına izin vermeyeceklerini, sanayinin atıl olan dörtte birinin devreye sokulacağını, insan kaynaklarının heba edilmeyeceğini, çiftçinin borçlarının faizinin silineceğini, esnafın borçlarının yeniden yapılandırılacağını anlattı. Türkiye'de yüz kadından 32'sinin çalıştığını, kadınların çalışmasındaki en büyük engelin çocuk bakımı olduğunu anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Her mahalleye bir kreş açacağız. Bu kreş ucuz olacak. Gönül rahatlığıyla çocuğunu bırakacaksın. Sloganımız şu; Çocuk kreşe, kadın işe. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençler sizi FETÖ gibi yapılara teslim etmeyeceğim, muhtaç bırakmayacağım. Fizik öğretmeni olarak atanamayan öğretmenlere sesleniyorum, 'Muharrem ağabeyiniz hepinizi atayacak sizin'. Bana meydanlarda soruyor, 'parayı nereden bulacaksın?' diyor. Söyleyeyim Erdoğan, Suriyelilere 40 milyar doları nereden bulduysan, ben de oradan bulacağım." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da da 5 saray kullandığını, Marmaris'e 300 odalı yazlık saray yaptırdığını belirten İnce, "Ankara'daki sarayın ışıklarını kapatacağım, orayı bu ülkenin gençlerine vereceğim. Marmaris'teki yazlık sarayı engelli kardeşlerime vereceğim. Engelli gençler birer hafta aileleriyle birlikte Marmaris'te tatil yapacaklar. Erdoğan kentsel dönüşümü unuttu. İstanbul'daki tapu mülkiyet sorunu yaşadığı günleri unuttu. O artık sizden biri değil. O beyaz Türk. Gariban olan benim, size yakın olan benim, milletin evladı benim." diye konuştu.