Muharrem İnce'nin Sancaktepe mitingi

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Her mahalleye bir kreş açacağız. Bu kreş ucuz olacak. Gönül rahatlığıyla çocuğunu bırakacaksın. Sloganımız şu; Çocuk kreşe, kadın işe. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençler sizi FETÖ gibi yapılara teslim etmeyeceğim, muhtaç bırakmayacağım." dedi.

Sancaktepe'de düzenlenen mitingde halka seslenen İnce, ülkede kadın, erkek, sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, başı örtülü ve başı açık ayrımcılığının olmayacağını, 81 milyonu kucaklayacağını belirterek, Kamu İhale Kanunu'nun sürekli değişmeyeceğini, Türkiye'den 1 liraya alınan zeytinyağının İtalya'da şişeletilip 20 liraya satılmasına izin vermeyeceklerini, sanayinin atıl olan dörtte birinin devreye sokulacağını, insan kaynaklarının heba edilmeyeceğini, çiftçinin borçlarının faizinin silineceğini, esnafın borçlarının yeniden yapılandırılacağını anlattı.

Türkiye'de yüz kadından 32'sinin çalıştığını, kadınların çalışmasındaki en büyük engelin çocuk bakımı olduğunu anlatan İnce, şöyle devam etti: