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Muharrem İnce'nin Sancaktepe mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:56 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Her mahalleye bir kreş açacağız. Bu kreş ucuz olacak. Gönül rahatlığıyla çocuğunu bırakacaksın. Sloganımız şu; Çocuk kreşe, kadın işe. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençler sizi FETÖ gibi yapılara teslim etmeyeceğim, muhtaç bırakmayacağım"

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Her mahalleye bir kreş açacağız. Bu kreş ucuz olacak. Gönül rahatlığıyla çocuğunu bırakacaksın. Sloganımız şu; Çocuk kreşe, kadın işe. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençler sizi FETÖ gibi yapılara teslim etmeyeceğim, muhtaç bırakmayacağım." dedi.

Sancaktepe'de düzenlenen mitingde halka seslenen İnce, ülkede kadın, erkek, sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, başı örtülü ve başı açık ayrımcılığının olmayacağını, 81 milyonu kucaklayacağını belirterek, Kamu İhale Kanunu'nun sürekli değişmeyeceğini, Türkiye'den 1 liraya alınan zeytinyağının İtalya'da şişeletilip 20 liraya satılmasına izin vermeyeceklerini, sanayinin atıl olan dörtte birinin devreye sokulacağını, insan kaynaklarının heba edilmeyeceğini, çiftçinin borçlarının faizinin silineceğini, esnafın borçlarının yeniden yapılandırılacağını anlattı.

Türkiye'de yüz kadından 32'sinin çalıştığını, kadınların çalışmasındaki en büyük engelin çocuk bakımı olduğunu anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Her mahalleye bir kreş açacağız. Bu kreş ucuz olacak. Gönül rahatlığıyla çocuğunu bırakacaksın. Sloganımız şu; Çocuk kreşe, kadın işe. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençler sizi FETÖ gibi yapılara teslim etmeyeceğim, muhtaç bırakmayacağım. Fizik öğretmeni olarak atanamayan öğretmenlere sesleniyorum, 'Muharrem ağabeyiniz hepinizi atayacak sizin'. Bana meydanlarda soruyor, 'parayı nereden bulacaksın?' diyor. Söyleyeyim Erdoğan, Suriyelilere 40 milyar doları nereden bulduysan, ben de oradan bulacağım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da da 5 saray kullandığını, Marmaris'e 300 odalı yazlık saray yaptırdığını belirten İnce, "Ankara'daki sarayın ışıklarını kapatacağım, orayı bu ülkenin gençlerine vereceğim. Marmaris'teki yazlık sarayı engelli kardeşlerime vereceğim. Engelli gençler birer hafta aileleriyle birlikte Marmaris'te tatil yapacaklar. Erdoğan kentsel dönüşümü unuttu. İstanbul'daki tapu mülkiyet sorunu yaşadığı günleri unuttu. O artık sizden biri değil. O beyaz Türk. Gariban olan benim, size yakın olan benim, milletin evladı benim." diye konuştu.

İnce, mitinglerine insanların taşınmadığını, herkesin gönüllü olarak geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hep birlikte 24 Haziran'da sandık başında olacağız. Ondan önce yapacağımız bir iş var. Herkes 3 kişiyi ikna edecek. Oyunu kullandıktan sonra eve gitmek yok, okulda bekleyeceksin. Sonra, ilçe seçim kurulunda duracaksın. Yüksek Seçim Kurulu'nda bir numara olur mu? Merak etmeyin Muharrem İnce orada olacak. Bütün avukatların cübbelerini arabalarında hazır tutmalarını istiyorum. Her an sizi Ankara'ya çağırabilirim 24'ünde. 50 bin avukatla YSK'nın önünde olacağım. Cübbeleriyle birlikte 50 bin avukat. Yalova Belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz? Orada beklediğimi hatırlıyor musunuz sabahlara kadar. Çaldırdım mı? Çalamazlar merak etmeyin. Merkez Bankası'nda yamuk olur Muharrem İnce'de olmaz."

- Mitingden notlar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi için Sarıgazi Meydanı'nı Muharrem İnce posterleriyle ve Türk bayraklarıyla donatılırken, çevredeki yüksek binalardan birine de İnce'nin dev posteri asıldı.

Bazı vatandaşlar İnce'yi evlerinin balkonlarından ve kafelerden izledi.

İnce'nin seçim otobüsünün karşısındaki binaya "Sen ülkenin en uzun köprüsünü kurdun bile. Edirne'den Van'a kardeşliğin İnce köprüsü-Sarıgazi Çarşı" yazılı bir pankart asılırken, bazı vatandaşlar İnce'yi bu çatıda dinledi.

Alanda Türk bayrağının yanı sıra CHP, HDP bayrağı taşıyan vatandaşlar yer aldı.

Konuşmasının ardından öz çekim yapan İnce, vatandaşları selamlayarak Pendik'teki miting için hareket etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muharrem ince seçim

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