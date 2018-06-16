Muharrem İnce'nin Üsküdar mitingi

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bedelli askerliğin hiç içine sinmediğini belirterek, "Ama toplumun da bir gerçeği. Bir şartla kabul ederim. Son kez çıkabilir, bir daha kimse istemeyecek. Toplanacak paraların üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına vereceğiz. Diğer üçte birini de savunma sanayisine vereceğiz. Böyle olursa kabul ederim ve son kez." dedi. Üsküdar'da düzenlenen mitingde halka seslenen İnce, bugün seçim kampanyasında 41. gün ve gerçekleştirdiği 92. miting olduğunu belirterek, Türkiye'yi karış karış gezdiğini, sokaktaki değişim rüzgarı ve umudu gördüğünü söyledi. İnce, 16 yılda korku toplumu oluşturulduğunu ileri sürerek, "Türkiye'yi yeniden telefonları dinlenmeyen bir ülke yapacağız. Gençlerini FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyen bir Türkiye kuracağız." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin her yerinden seslendiğini, şimdi de evinin dibinden seslendiğini ifade eden İnce, Erdoğan ile televizyonda karşılıklı ekonomi tartışmak isteğini yineledi. Terörle mücadele yöntemini eleştiren İnce, bu sorunu çözeceğini anlattı.

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için "Demiştaş'la görüştü" dediğini anımsatarak, 4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olunca önce diğer adaylar Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Erdoğan'ı ziyaret ederek, başarılar dilediğini, saklısı ve gizlisi olmadığını, bunları herkesin gözünün önünde yaptığını söyledi. İnce, yine 4 adayın hesabına 500'er lira yatırdığını belirterek, amacının milleti barıştırmak ve uzlaştırmak olduğunu ifade etti. Muharrem İnce, 55 milyar dolar cari açık, 250 milyar dolar ithalat olduğunu dile getirerek, gençlerin yüzde 20'sinin işsiz, mutfaktaki enflasyonun da yüzde 30 olduğunu söyledi. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda "Bunların kafası basmaz" dediğini aktararak, "Erdoğan, senin kafan çok basıyordu da ilkokul mezunu FETÖ seni nasıl kandırdı o zaman? Her yerde Bay Muharrem, diyordu. Yalova'da Bay Muharrem diyeceği yerde, Bay Erdoğan dedi. Ama Bay Erdoğan yetmez. 24 Haziran'da bay bay Erdoğan." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığında mülakatın kaldırılacağını, emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bedelli askerlik. Bedelli askerlik hiç içime sinmiyor, ama toplumun da bir gerçeği. Bir şartla kabul ederim. Bir, son kez çıkabilir, bir daha kimse istemeyecek. İki, toplanacak paraların üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına vereceğiz. Diğer üçte birini de savunma sanayisine vereceğiz. Böyle olursa kabul ederim ve son kez." - "Passoligi kaldıracağız" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çiftçiye mazotun 3 liradan verileceğini, asgari ücretin 2 bin 200 lira, en düşük emekli maaşının da 1500 lira olacağını ifade ederek, turizmde 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini, tarıma dayalı sanayi kuracaklarını anlattı. İstanbul gibi büyük kentlerde, kentsel dönüşüm hedefinin yerinde dönüşüm olduğunu, kimseyi yerinden ve yurdundan etmeyeceklerini belirten İnce, bunun bir seçim değil, halk hareketi, dip dalgası olduğunu söyledi. İnce, miting alanındaki bir pankartta "Uzun ince bir yol" yazılı olduğunu dile getirerek, "Seçim uzun ince bir yoldur, doğru. Uzun kısmı bitti, ince kısmı başlıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı olduğunda passoligi hemen kaldıracağını belirten İnce, "Kimseyi fişlemek gibi bir derdimiz yok." dedi. Diyarbakır'daki mitinginde herkesin elinde Türk bayrağı olduğunu dile getiren İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydana gelenlerin HDP'li olduğunu söylediğini anlattı. İnce, "Nereden anladın. MİT bana öyle verdi bilgiyi, diyor. Meğer Milli İstihbarat Teşkilatı değilmiş, Muharremi İzlemi Teşkilatıymış. MİT'in görevi bu mu? Bu kurumları, hepsini yeniden yapılandıracağız. Generaller siyasilerin iftar sofralarında yalakalık yapmayacak. Danıştay üyeleri siyasi Tweet atmayacak. MİT kimsenin özel hayatını incelemeyecek, görevini yapacak. Bombalar patlıyor, insanlar ölüyor. Siz ona bakacaksınız. Miting alanında kim varmış? Herkes olabilir. MİT eksik bilgi vermiş. Diyarbakır'da meydanda çok sayıda AK Partili kardeşim vardı." ifadelerini kullandı. Maltepe'de 23 Haziran'da düzenlenecek mitinge vatandaşların spor takımlarının formalarıyla gelmelerini isteyen İnce, "Kardeşliğe oradan başlayacağız, tamam mı? Bunu başarabiliriz, yapacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'yi barıştıracağız. Sorunları çözeceğiz, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz." dedi.