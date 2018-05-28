Muharrem İnce'ye destek için Marmaris'te bağış kampanyası

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te bir araya gelen CHP'liler, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına destek için açılan banka hesabına bağış yaptı. Kalabalık nedeniyle bankada ayrı bölümde işlemler gerçekleştirildi. CHP'nin Marmaris örgütü üyeleri, partililerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına destek olmak için sosyal medya çağrısıyla banka şubesi önünde bir araya geldi. Geçen hafta sonu yapılan duyuruyla bugün saat 13.40'ta yüzlerce kişi, banka önünde buluştu. CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, banka yetkilileriyle görüşerek, işlerinin aksamaması ve sürecin hızlandırılması talebinde bulundu. Bankada sıra numarası alan partililer ve Marmarisliler, açılan ayrı bölümde bağışlarını gerçekleştirdi. En az 50 lira limitli bağışları yapanlar, fotoğraflarını çekerek, sosyal medyadan dekontlarını paylaştı. Kalabalık nedeniyle bazı partililer, bankanın ikinci şubesinde bağışlarını yaptı. CHP Marmaris Kadın Kollları eski Başkanı ve parti üyesi Dilay Uçar, "CHP'nin bir neferi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu sorumluluktan ziyade bir gönül işidir. Sizlerin de bildiği gibi cumhurbaşkanlığı kampanyasına bütçe ayrılmıyor. Bizler de yüreğimizden kopanı bağışlayarak, destek olmak için buradayız" dedi.

