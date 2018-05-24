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Muharrem İnce'ye engelli destekçisinden 100 TL'lik bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve yüzde 80 engelli raporu dolayısıyla 3 ayda bir maaş alan Ümit Yaşar (45), CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 100 TL bağışta bulundu.

Muharrem İnce'ye engelli destekçisinden 100 TL'lik bağış

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve yüzde 80 engelli raporu dolayısıyla 3 ayda bir maaş alan Ümit Yaşar (45), CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 100 TL bağışta bulundu.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi çalışmaları kapsamında günde 2 ilde miting yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, İncirliova'da yaşayan ve yüzde 80 engelli raporu olan Ümit Yaşar'dan bağış desteği geldi. İnce'nin seçim kampanyası için 100 TL bağışta bulunan Yaşar, "Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olmasını arzu ediyor ve destekliyoruz. Yüzde 80 engelli raporum var. Bu nedenle 3 ayda bir 1800 TL maaş almaktayım. İnce'nin rakiplerine yaptığı 500 TL'lik bağışı görünce duygulandım. Ben de aldığım 3 aylık maaşımdan ona destek amaçlı bankaya giderek 100 TL yolladım. Onu çok seviyorum. 2011 genel seçimlerinde İncirliova'ya geldiğinde yine Muharrem İnce'ye yöremizde yetişen çilek hediye etmiş ve fotoğraf çektirme imkanım olmuştu. Para ufak; ama umarım çok faydası olur. İnşallah seçimlerden de galibiyetle çıkar. Onu sonuna kadar her türlü desteği vereceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muharrem İnce'ye engelli destekçisinden 100 TL'lik bağışMuharrem İnce'ye engelli destekçisinden 100 TL'lik bağış

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