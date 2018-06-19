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"Muharrem'in gözü başka yerde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:12 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Muharrem'in gözü başka yerde, partiyi ele geçirebilir miyim? Diğeri de diyor ki 'Benden daha fazla oy almasın ki harcayalım gitsin.' Bunların gerçekten Türkiye diye bir derdi yok. Bunlara Türkiye'yi emanet edemeyiz. O yüzden çok çalışmamız lazım" - "(Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu için sarf ettiği sözler) "24 Haziran'da da ne diyecek biliyor musunuz? 'Çıkmışım beni de yenivermiş.' diyecek" - "CHP'nin içinde PKK sempatizanı milletvekili var. CHP'nin içinde DHKP-C'li milletvekilleri var" - "Bir tarafta terörle mücadele edenler Cumhur İttifakı, ülkenin, milletin bekasını birleştiren AK Parti, MHP ve BBP, diğer tarafta PKK'lıları hapisten çıkarmaya çalışanlar var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Muharrem'in gözü başka yerde, partiyi ele geçirebilir miyim? Diğeri de diyor ki 'Benden daha fazla oy almasın ki harcayalım gitsin.' Bunların gerçekten Türkiye diye bir derdi yok. Bunlara Türkiye'yi emanet edemeyiz. O yüzden çok çalışmamız lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Bucak ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde eğitim gören 7 bin öğrenci sayısını, önümüzdeki yıllarda 20 bine çıkarmak istediklerini belirterek konuşmasına başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu yana çok badireler atlattığını anımsatan Çavuşoğlu, darbe, muhtıra ve terör saldırılarına maruz kalındığını belirtti.

Çavuşoğlu, 1950 yılında çok partili hayata geçişten itibaren Türkiye'ye rahat bırakılmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yeter söz milletindir' diyen rahmetli Menderes'i astılar. Darağacına gönderdiler. Demirel'i 6 sefer gönderdiler, biz 7 defa iş başına getirdik. Rahmetli Turgut Özal'ı rahat bırakmadılar. 16 senedir bizi de rahat bırakmadılar. Belki 79 yılda yapılanın 3-4 katını yaptık ama 16 yılda karşı karşıya kaldığımız tehditlerin hepsini toplayın, 79 yılda karşı karşıya kaldığımız tehlikelerden daha büyüktür. Ama boyun eğdik mi? Üstesinden geldik mi? Darbeyi de yendik, muhtırayı da defettik. Partiyi kapatacağız dediler 'Elinizden geleni ardınıza koymayın' dedik."

Türkiye'yi hazmedemeyenlerin dışarıdan saldırılarda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, buna karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Alayınız gelin, topunuz birden gelin. İşte Türkiye burada." dediğine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, "Maşalarınızı göndermeyin, siz gelin siz. Hepsinin üstesinden geldik, geliyoruz." dedi.

Dünyadaki 10 mega projeden 6'sının Türkiye'nin yapmasının kıskanıldığını belirten Çavuşoğlu, böyle bir Türkiye'nin hazmedilemediğine vurgu yaptı.

- "Herkes 24 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyor"

Türkiye'deki "Yıkım İttifakı"nın "Recep Tayyip Erdoğan gitsin de isterse Türkiye yıkılırsa yıkılsın" dediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunların iplerini ellerinde tutanlar, birleştirdi, zıt kardeşleri. 'Beraber olacaksınız, ona göre' dedi. Nasıl oluyor da Temel Karamollaoğlu CHP ile ittifak yapabiliyor? Bunun arkasında hangi güç var? CHP kiminle ittifak yapıyor? Ben defalarca söyledim, dava açın dedim. Bugün de söylüyorum ki CHP'nin içinde PKK sempatizanı milletvekili var. CHP'nin içinde DHKP-C'li milletvekilleri var. Zaten bugün PKK ile DHKP-C'nin bir farkı var mı? Yok. Bir tarafta terörle mücadele edenler, Cumhur ittifakı, ülkenin, milletin bekasını birleştiren AK Parti, MHP ve BBP, diğer tarafta PKK'lıları hapisten çıkarmaya çalışanlar var. Bunların içinde sözde milliyetçi geçinenler de var. Bu sözde milliyetçiyi 'Hapisteki PKK'lılar dışarı çıksın' noktasına kim getirdi? Bunu FETÖ mü, PKK'mı, onların ipini elinde tutanlar mı yapıyor? Bunların amacı farklı. Bunlar 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, gerisi tufan' diyorlar. Ama bu millet gerçeği görüyor, Antalya, Burdur, Türkiye ayakta. Bir haftadır görüyoruz ki herkes 24 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyor."

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- "Çıkmışım beni de yenivermiş"

Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş" dediğini hatırlatarak, "24 Haziran'da da ne diyecek biliyor musunuz? 'Çıkmışım beni de yenivermiş.' diyecek." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdinin "birbirlerini yemek" olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Muharrem'in gözü başka yerde, partiyi ele geçirebilir miyim? Diğeri de diyor ki 'Benden daha fazla oy almasın ki harcayalım gitsin.' Bunların gerçekten Türkiye diye bir derdi yok. Bunlara Türkiye'yi emanet edemeyiz. O yüzden çok çalışmamız lazım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Münbiç'te diplomasiyi işleterek, "Ya siz çıkaracaksınız ya da biz çıkarırız." dediklerini aktararak, ABD'nin de "Gelin beraber çıkarılım. Buraları da beraber yönetip, beraber yerel halka teslim edelim." dediğini ifade etti.

Türkiye'deki Suriyelilerin buralara döndürülmesi gerektiğinin belirten Çavuşoğlu, "Bunun için de buraların istikrara kavuşturulması lazım. Bunları gücümüzle yapıyoruz. Türkiye, eski Türkiye olsaydı bunları yapamazdı. Yeni hükümet sistemiyle Türkiye çok daha güçlü olacak. Hızlı karar alıp hızlı uygulayacak. Hükümet güçlü olacak, parlamento da bizlerle beraber güçlü olacak. Tüm kurumlar dinamik olacak, hızlı karar almamız lazım. Çünkü kendimizle değil, dünyayla yarışıyoruz." dedi.

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Antalya Burdur Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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