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Mühendisler telesiyejden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 21:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bakım yapmak için çıktıkları telesiyejden düşen 2 mühendisten 1'i öldü, diğeri ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bakım yapmak için çıktıkları telesiyejden düşen 2 mühendisten 1'i öldü, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesinde görev yapan makine mühendisi Tolga Ünlüdalgıçer (34) ile elektrik mühendisi Nurettin Doğan (32), bakım yapmak için Yedikuyular Kayak Merkezi'ndeki telesiyeje çıktı.

Dengelerini kaybederek yaklaşık 14 metreden düşen mühendisler ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ünlüdalgıçer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Tolga Ünlüdalgıçer'in cesedi otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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