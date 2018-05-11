"Mühendislik harikası" Deriner Barajı havadan görüntülendi

Nehrin üzerinde kurulu barajların ilki olan Muratlı TBMM 85'inci Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES, ikincisi Borçka Barajı ve HES'in ardından inşa edilen ve Çoruh'un "3'üncü mavi gerdanlığı" olarak nitelendirilen Deriner Barajı ve HES, büyüklüğüyle dikkati çekiyor.

"Çoruh Destanı"nda, "Barhal'dan Batum'a bir nehir çağlar, yatağı yalçın kayalar, yastığı dağlar, Kim bilir kaç yıl geçti, nice asırlar çağlar, bir hasret türküsü söyler ki yürek dağlar" dizeleriyle anlatılan Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh, akışı esnasında coğrafi şartların da etkisiyle dev bir enerji potansiyeli ortaya çıkarıyor.

Barajın kapladığı alan ile baraj gölünün havadan genel görüntüsüne yer verilen videoda, barajdan bırakılan suların akışı da görülüyor.

Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh'un "3'üncü mavi gerdanlığı" olan Deriner Barajı'nın güzelliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından havadan görüntülendi.

Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı konumundaki Deriner Barajı, beton kemer baraj sınıfında Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın 6'ncı en yüksek barajı olma özelliği taşıyor.

Toplam 90 katlı bir gökdelene eşit yüksekliğe sahip Deriner Barajı, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edildi.

- Baraj 2012'de hizmete alındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Deriner Barajı'nda 24 Şubat 2012'de su tutulmaya başlanmıştı. 12 Aralık 2012'de ise 112 tesis arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınmıştı.

Toplam gövde hacmi 3 milyon 400 bin metreküp olan Deriner Barajı'nda, 1 milyar 970 milyon metreküp su tutulabiliyor.

Deriner Barajı'nda depolanan su ile oluşan 26,5 kilometrelik göl alanı, yaklaşık 23 kilometrelik göl alanına sahip Tuz Gölü'nden daha büyük.

- 750 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor

Türkiye'nin en büyük enerji projeleri arasında yer alan Deriner Barajı ve HES, 670 megavat kurulu güce ve yılda 2 milyar 118 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip. Baraj, yaklaşık 750 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Güvenlik için gerekli önlemlerin alındığı baraj, muhtemel bir depreme karşı barajı çevreleyen tepelerle sağlamlaştırıldı, her biri 200 tonluk çivilerle zemin birbirine bağlandı. Deriner Barajı'nın, her birimiyle yeryüzündeki en sağlam yapılardan biri olduğu ifade ediliyor.

Şimdiye dek inşa edilmiş en büyük yeraltı elektrik santrallerinden birine sahip olan baraj, dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında da gösteriliyor.

