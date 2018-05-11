HABER

"Mühendislik harikası" Deriner Barajı havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh'un "3'üncü mavi gerdanlığı" Deriner Barajı'nın havadan görüntüleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından çekildi

Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh'un "3'üncü mavi gerdanlığı" olan Deriner Barajı'nın güzelliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından havadan görüntülendi.

Görüntülerde, Çoruh Nehri üzerine kurulan Deriner Barajı ve çevresindeki doğal güzellikler gözler önüne seriliyor.

Barajın kapladığı alan ile baraj gölünün havadan genel görüntüsüne yer verilen videoda, barajdan bırakılan suların akışı da görülüyor.

- Türkiye'nin en hızlı akan nehri

"Çoruh Destanı"nda, "Barhal'dan Batum'a bir nehir çağlar, yatağı yalçın kayalar, yastığı dağlar, Kim bilir kaç yıl geçti, nice asırlar çağlar, bir hasret türküsü söyler ki yürek dağlar" dizeleriyle anlatılan Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh, akışı esnasında coğrafi şartların da etkisiyle dev bir enerji potansiyeli ortaya çıkarıyor.

Nehrin üzerinde kurulu barajların ilki olan Muratlı TBMM 85'inci Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES, ikincisi Borçka Barajı ve HES'in ardından inşa edilen ve Çoruh'un "3'üncü mavi gerdanlığı" olarak nitelendirilen Deriner Barajı ve HES, büyüklüğüyle dikkati çekiyor.

Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı konumundaki Deriner Barajı, beton kemer baraj sınıfında Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın 6'ncı en yüksek barajı olma özelliği taşıyor.

Toplam 90 katlı bir gökdelene eşit yüksekliğe sahip Deriner Barajı, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edildi.

- Baraj 2012'de hizmete alındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Deriner Barajı'nda 24 Şubat 2012'de su tutulmaya başlanmıştı. 12 Aralık 2012'de ise 112 tesis arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınmıştı.

Toplam gövde hacmi 3 milyon 400 bin metreküp olan Deriner Barajı'nda, 1 milyar 970 milyon metreküp su tutulabiliyor.

Deriner Barajı'nda depolanan su ile oluşan 26,5 kilometrelik göl alanı, yaklaşık 23 kilometrelik göl alanına sahip Tuz Gölü'nden daha büyük.

- 750 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor

Türkiye'nin en büyük enerji projeleri arasında yer alan Deriner Barajı ve HES, 670 megavat kurulu güce ve yılda 2 milyar 118 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip. Baraj, yaklaşık 750 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Güvenlik için gerekli önlemlerin alındığı baraj, muhtemel bir depreme karşı barajı çevreleyen tepelerle sağlamlaştırıldı, her biri 200 tonluk çivilerle zemin birbirine bağlandı. Deriner Barajı'nın, her birimiyle yeryüzündeki en sağlam yapılardan biri olduğu ifade ediliyor.

Şimdiye dek inşa edilmiş en büyük yeraltı elektrik santrallerinden birine sahip olan baraj, dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında da gösteriliyor.

BAE bazı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldıBAE bazı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldı
CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararıCNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?Dolar ve euro güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çoruh nehri Deriner Barajı orman ve su işleri bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.