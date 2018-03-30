HABER

Muhittin Güney, Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na Kızılcahamam’ı temsil etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 08:15 | Son Güncelleme

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde düzenlenen 9.

Muhittin Güney, Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na Kızılcahamam’ı temsil etti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde düzenlenen 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği temsilcisi olarak katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Forumu kapsamında 29- 30 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan panel ve oturumlar ile enerji verimliliğini içeren tüm konular, politikalar ve stratejiler, uluslararası enerji alanında/sektöründe araştırma yapan akademisyenler, kurumlar, şirketler ve Türkiye’nin önde gelen isimleri ile değerlendirilecek. Aynı zamanda, enerji tüketiminde verimliliği sağlayacak yeni teknoloji ile donatılmış ürün ve tasarımlar 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda sergilenecek.
Programa eski Kızılcahamam Kaymakamı ve halen İstanbul Valiliği görevini yürüten Vasip Şahin de katıldı. Forum, iki gün sürecek oturumlarla devam edecek. Bu süre içerisinde Belediye Başkanlığına Kızılcahamam Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen vekalet edecek.

Muhittin Güney, Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na Kızılcahamam’ı temsil etti

Muhittin Güney, Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na Kızılcahamam’ı temsil etti

Muhittin Güney, Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na Kızılcahamam’ı temsil etti

Çiftlik Bank'ın sahibi Kediciklere kafayı takmış!Çiftlik Bank'ın sahibi Kediciklere kafayı takmış!
İstanbul'da zabıtalar birbirine girdi!İstanbul'da zabıtalar birbirine girdi!
Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda asker şehit

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda asker şehit

Özlem'in korkunç sonu!

Özlem'in korkunç sonu!

Kuryenin dövdüğü genç o anları anlattı

Kuryenin dövdüğü genç o anları anlattı

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!

Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!

Adil Öksüz bombası: Bu adam her şeyi yapar!

Adil Öksüz bombası: Bu adam her şeyi yapar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.