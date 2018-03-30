Muhittin Güney, Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na Kızılcahamam’ı temsil etti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde düzenlenen 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği temsilcisi olarak katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Forumu kapsamında 29- 30 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan panel ve oturumlar ile enerji verimliliğini içeren tüm konular, politikalar ve stratejiler, uluslararası enerji alanında/sektöründe araştırma yapan akademisyenler, kurumlar, şirketler ve Türkiye’nin önde gelen isimleri ile değerlendirilecek. Aynı zamanda, enerji tüketiminde verimliliği sağlayacak yeni teknoloji ile donatılmış ürün ve tasarımlar 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda sergilenecek.

Programa eski Kızılcahamam Kaymakamı ve halen İstanbul Valiliği görevini yürüten Vasip Şahin de katıldı. Forum, iki gün sürecek oturumlarla devam edecek. Bu süre içerisinde Belediye Başkanlığına Kızılcahamam Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen vekalet edecek.