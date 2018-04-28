Muhsin Ertuğrul, mezarı başında anılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatro sanatçısı, yönetmen ve yapımcı Muhsin Ertuğrul'u, kabri başında anacak.
Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul için ölümünün 39. yıl dönümü dolayısıyla yarın tören düzenlenecek.
Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki tören için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünden 11.00'de servis kalkacak. Tören 11.30'da başlayacak.
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