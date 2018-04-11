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Muhsin Yazıcıoğlu davasında takipsizlik kararının kaldırılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 20:25 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığın bazı şüpheler üzerine takipsizlik kararını kaldırmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 20 Haziran 2016 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ana dosya" diye tanımladıkları 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildiğini, buna karşılık yaptıkları itirazın 2.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığın bazı şüpheler üzerine takipsizlik kararını kaldırmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.
BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 20 Haziran 2016 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ana dosya" diye tanımladıkları 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildiğini, buna karşılık yaptıkları itirazın 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildiğini ifade etti.
Takipsizliğin kaldırılmasına ilişkin itirazlarda bulunduklarını dile getiren Bulut, "Türkiye’ye karanlık mahfillerden bakan, Türk milletinin birliğine, beraberliğine kasteden, Muhsin başkanımız ve yol arkadaşlarımızın suikastine sebep olanların kanun önüne çıkması konusunda kara görünmüştür Allah’ın izniyle" diye konuştu.
Bulut, Türk adaletinden beklentilerinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Cenazelerin kaldırılmadan önce olay yerine savcıların neden intikal ettirilmediği, helikopter üzerindeki cihazların neden söküldüğü, kaza kırım ekibinin soruşturma kapsamına alınması, arama kurtarma ekibine verilen bilgilerin yanlışlığı ve gecikme sebebin, ’Muhsin Yazıcıoğlu bulundu’ bilgisini açıklayarak Alperenlerin ve köylülerin arama yapmasını engelleyenlerin neden böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarının mahkeme önünde Türk Ceza Kanunları gereğince sorulması en büyük dileğimiz ve isteğimizdir. Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak yüce Türk milletinin içinden bir Hamza yürekli, koç hakimin çıkacağı, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hesabını soracağına olan inancımız tamdır."
Toplantıya kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile partililer katıldı.

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