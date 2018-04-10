Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılık tarafından verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararı, bazı şüpheliler yönünden kaldırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişiyle ebediyete irtihal ettiği helikopter kazasına ilişkin, 132 şüphelinin yer aldığı "ana soruşturma dosyası" hakkında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Haziran 2016'da verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına, Yazıcıoğlu ailesi ile parti avukatlarının yaptığı itirazın incelenmesi, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğince tamamlandı.

Mahkeme, şüpheliler A.O.Ç, A.K, A.P, A.A, A.Ö, D.U, D.Ö, İ.D, M.K, M.S.Ç, M,Y, M.K, M.G, M.A, N.M, O.Ö, T.B.D, Y.Y, Y.Ç. ve Z.Ö. yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, kararda adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmetti.

- Şüphelilerin FETÖ bağlantısı

Şüphelilerden eski emniyet amiri D.Ö'nün, helikopter kazasına ilişkin, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanmasına devam ediliyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Isparta'da tutuklanan D.Ö, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalıyor.