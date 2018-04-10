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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 23:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümüne ilişkin 132 şüphelinin yer aldığı "ana soruşturma dosyası" hakkında, 20 Haziran 2016'da savcılık tarafından verilen takipsizlik kararını, bazı şüpheliler yönünden kaldırdı

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılık tarafından verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararı, bazı şüpheliler yönünden kaldırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişiyle ebediyete irtihal ettiği helikopter kazasına ilişkin, 132 şüphelinin yer aldığı "ana soruşturma dosyası" hakkında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Haziran 2016'da verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına, Yazıcıoğlu ailesi ile parti avukatlarının yaptığı itirazın incelenmesi, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğince tamamlandı.

Mahkeme, şüpheliler A.O.Ç, A.K, A.P, A.A, A.Ö, D.U, D.Ö, İ.D, M.K, M.S.Ç, M,Y, M.K, M.G, M.A, N.M, O.Ö, T.B.D, Y.Y, Y.Ç. ve Z.Ö. yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, kararda adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmetti.

- Şüphelilerin FETÖ bağlantısı

Şüphelilerden eski emniyet amiri D.Ö'nün, helikopter kazasına ilişkin, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanmasına devam ediliyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Isparta'da tutuklanan D.Ö, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalıyor.

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davada, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası alan astsubay A.Ö. ile "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası alan yarbay D.U. hakkında, helikopter kazasında Yazıcıoğlu ile hayatını kaybeden 5 kişi arasında bulunan gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş tarafından 18 Temmuz 2016'da kaza kırım ekibinde yer aldıkları ve parça çalanlar arasında oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

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