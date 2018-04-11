Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki yeni gelişme

Büyük Birlik Partisi (BBP) avukatlarından Kemal Yavuz, Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığın bazı şüpheliler yönünden takipsizlik kararını kaldırmasına ilişkin, "Karar bizim açımızdan yeterli değil ama çok ciddi bir adım." dedi.

Yavuz, Kahramanmaraş Adliyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Haziran 2016 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ana dosya" diye tanımladıkları 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildiğini, buna karşılık yaptıkları itirazın 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildiğini anımsattı.

Sulh ceza hakimliğinin verdiği kararla 20 sanıkla ilgili daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılmış olduğunu dile getiren Yavuz, şunları belirtti:

"Diğer 110 kişiyle ilgili olarak da takipsizlik kararına ilişkin itirazımız reddedilmiştir. Bu haliyle gecikmiş bile olsa çok ciddi bir adımdır. Bu adımı çok önemsiyoruz. FETÖ'nün darbe girişimine bağlı olarak ceza mahkemelerinin yükleri gerçekten çok ağırlaştı. Bu bakımdan dosyanın gecikmesinde, aradan geçen zamana rağmen bir itirazla ilgili incelemede gecikme oldu. Karar bizim açımızdan yeterli değil ama çok ciddi bir adım. 20 kişiyle ilgili kaldırma kararını son derece önemsiyorum. Bu bizim için bir ön adım oldu. İnşallah şimdi dosya Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi. Başsavcılığın soruşturmayı genişletme imkanı var."