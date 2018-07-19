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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 20:13 | Son Güncelleme

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatı Kemal Yavuz: - "(Helikopterdeki GPS cihazlarının sökülerek yakılması) Delil karartmadan dava açılması gerekirken adiyen hırsızlıktan dava açılması kabul edilecek bir durum değil"

Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki GPS cihazlarının sökülerek yakılmasına ilişkin, "Delil karartmadan dava açılması gerekirken adiyen hırsızlıktan dava açılması kabul edilecek bir durum değil." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu helikopterdeki iki GPS cihazının sökülerek yakılmasıyla ilgili olarak 10 kişinin Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde "nitelikli hırsızlık" suçundan yargılandığını belirtti.

Helikopterde bulunan Argus 5000 CE ve Skymap III C adlı GPS cihazlarının, helikopterin enkazından sökülmesi, daha sonra da yakılmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada "adi hırsızlıktan" dava açıldığını dile getiren Yavuz, olayın hırsızlık olmadığını ifade etti.

Yapılan eylemin suç delilini yok etmeye yönelik olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Helikopterin düşme sebebini, tarzını ve yönünü bize çok net olarak bilgi verecek yegane delil bu cihazlardı. Bu cihazların alınmasının adi hırsızlık sayılması mümkün değil. Çünkü cihazlarla helikopterin düşmesi hakkında bilgi alınacaktı, bu delilin ortadan kaldırılması gerekiyordu, örgütlü yapı öncelikle bu GPS cihazının alınmasını çok önemsediği için 28 Mart 2009'da kırıma uğrayan helikopterin kaza kırım ekibi olarak gönderilen kişiler bu GPS cihazlarını bilinçli olarak söküp almışlardır."

Olaya ilişkin, dönemin Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Ahmet Ergeç ile Yusuf Yiğit arasında yapılan telefon görüşmeleri bulunduğunu öne süren Yavuz, şunları kaydetti:

"Görüşmede bunu çok net olarak görüyoruz. 'Komutanım bir söken ekip vardı bir de yakan ekip. Onlar söktüler biz de yaktık.' diyor. Bu kadar açık ve net bir suç ikrarını içeren teknik takip var. Delil karartmadan dava açılması gerekirken adiyen hırsızlıktan dava açılması kabul edilecek bir durum değil."

Yavuz, konunun ana dosyadan ayrılmaması ve yargılamanın bu kapsamda yapılması gerektiğini ifade etti.

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Kahramanmaraş Kemal Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu

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