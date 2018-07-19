Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava

Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki GPS cihazlarının sökülerek yakılmasına ilişkin, "Delil karartmadan dava açılması gerekirken adiyen hırsızlıktan dava açılması kabul edilecek bir durum değil." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu helikopterdeki iki GPS cihazının sökülerek yakılmasıyla ilgili olarak 10 kişinin Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde "nitelikli hırsızlık" suçundan yargılandığını belirtti.

Helikopterde bulunan Argus 5000 CE ve Skymap III C adlı GPS cihazlarının, helikopterin enkazından sökülmesi, daha sonra da yakılmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada "adi hırsızlıktan" dava açıldığını dile getiren Yavuz, olayın hırsızlık olmadığını ifade etti.

Yapılan eylemin suç delilini yok etmeye yönelik olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Helikopterin düşme sebebini, tarzını ve yönünü bize çok net olarak bilgi verecek yegane delil bu cihazlardı. Bu cihazların alınmasının adi hırsızlık sayılması mümkün değil. Çünkü cihazlarla helikopterin düşmesi hakkında bilgi alınacaktı, bu delilin ortadan kaldırılması gerekiyordu, örgütlü yapı öncelikle bu GPS cihazının alınmasını çok önemsediği için 28 Mart 2009'da kırıma uğrayan helikopterin kaza kırım ekibi olarak gönderilen kişiler bu GPS cihazlarını bilinçli olarak söküp almışlardır."