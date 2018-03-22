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Muhtaç öğrencilere giyim yardımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Kilis’in Musabeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yapıldı.Sabanlı Köyü ortaokulunda eğitim ve öğretimine devam eden ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile bir firması tarafından gönderilen çeşitli giyim malzemeleri dağıtımı gerçekleştirildi.

Muhtaç öğrencilere giyim yardımı yapıldı

Kilis’in Musabeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yapıldı.
Sabanlı Köyü ortaokulunda eğitim ve öğretimine devam eden ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile bir firması tarafından gönderilen çeşitli giyim malzemeleri dağıtımı gerçekleştirildi. Öğrencilere destek olma ve onları mutlu etme gayretinde olduklarını dile getiren Musabeyli Kaymakam Ertuğrul Avcı, Öğrencilere yönelik yardımların sadece giyecek eşyaları ile sınırlı olmadığını, onların iyi bir eğitim alabilmeleri için her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını ve bundan sonra da eğitim için her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı.

Muhtaç öğrencilere giyim yardımı yapıldı

Muhtaç öğrencilere giyim yardımı yapıldı

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