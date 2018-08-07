Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oto yıkamacıda çalışan İsmail Saygılı'nın eşi Elif Demir, hamileliği 8'inci ayına girince özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmadan izin aldı. Elif Demir, doğacak bebeklerine hatıra olması amacıyla fotoğraf çektirmek için internetten araştırma yaptı. Çift, Alanya'nın Kargıcak bölgesinde bir otelde ve sahilde çekim yaptırmak amacıyla bir fotoğrafçıyla anlaştı.

31 Temmuz günü Alanya'ya giden çift, otel çekimlerinin ardından sahile inerek fotoğraf çektirmeye başladı. Drone ile yapılan çekimler sırasında sahilin yanındaki muz bahçesindeki O.K., iddiaya göre "Burası benim özel mülküm, mülkümden çıkın" diyerek, çifte taş attı. Bir süre sonra fotoğrafçıların gitmesinin ardından sahilden ayrılmaya çalışan çifti, kendilerine taş atan kişi ile Avsallar Muhtarı olduğunu söyleyen İbrahim Görgülü'nün de aralarında bulunduğu 8 kişi durdurdu.

Elindeki silahla çifti durdurduğu iddia edilen Görgülü, “Siz bizim özel mülkümüzde, muz bahçemizin üzerinde drone ile çekim yapamazsınız. O fotoğrafçılar buraya gelecek. O görüntüleri silecekler" dedi. Yaklaşık 1 saat tutulan çift, Elif Demir'in fenalaşmasının ardından bırakıldı. Elif Demir ve İsmail Saygılı, Mahmutlar Jandarma Karakolu'na giderek İsmail Görgülü, O.K. ve diğer kişilerden şikayetçi oldu.