HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muhtar, arazide bitkin bulduğu leyleği evinde besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde, arazide bitkin halde bulunan leyleğe mahalle muhtarı Yunus Beyazer sahip çıktı.

Muhtar, arazide bitkin bulduğu leyleği evinde besliyor

MURADİYE (Van)- (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, arazide bitkin halde bulunan leyleğe mahalle muhtarı Yunus Beyazer sahip çıktı. Beyazer, uçamayan leyleği evinde besliyor.
Muradiye ilçesi'nin Yumaklı Mahalle Muhtarı Yunus Beyazer, arazide bitkin halde leylek buldu. Beyazer, uçamayan leyleği kucağına alıp evine götürdü. Leyleğe su ve yiyecek veren Beyazer, "Leylek zarar görmesin diye yakalayıp, arabama aldım ve eve getirdim. Şimdi evde ekmek ve kasaplardan et getirip veriyorum. Üç gündür evde bakıyorum. Veteriner hekime de götüreceğiz. Sağlığına kavuşunca doğaya bırakacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muhtar, arazide bitkin bulduğu leyleği evinde besliyorMuhtar, arazide bitkin bulduğu leyleği evinde besliyorMuhtar, arazide bitkin bulduğu leyleği evinde besliyorMuhtar, arazide bitkin bulduğu leyleği evinde besliyor

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Bakan Özhaseki'den kick boks şampiyonu damadına madalyaBakan Özhaseki'den kick boks şampiyonu damadına madalya
Beyaz diş hayaliyle 32 dişini kaybeden kadına çene operasyonu yapılacakBeyaz diş hayaliyle 32 dişini kaybeden kadına çene operasyonu yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.