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Muhtar Çalık Karaman Park için Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:51 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karaman Mahalle Muhtarı ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi.SASKİ Genel Müdürlük makamında gerçekleştirilen buluşmaya Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık, azalar ve ilçe sakinleri yer aldı.

Muhtar Çalık Karaman Park için Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karaman Mahalle Muhtarı ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi.
SASKİ Genel Müdürlük makamında gerçekleştirilen buluşmaya Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık, azalar ve ilçe sakinleri yer aldı. Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık, “Büyükşehir Belediyemizin Karaman mahallesine pek çok yatırımı oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve ihaleye çıkılması planlanan Karaman Park için Başkan Toçoğlu’na mahalle sakinleri adına teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Mahalle sakinlerimiz müjdeden dolayı çok mutlu oldular. Karaman Büyükşehir’in yatırımlarıyla yeniden can buluyor” ifadelerini kullandı.
Ziyarette konuşan Başkan Zeki Toçoğlu, “Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. Karaman şehrimizin en geniş sınırlara sahip mahallesi. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir alana yayılı olan mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak adına birçok projeyi hayata geçirdik. Karaman Arıtma Tesisi’nin üzerini kapatarak bölgede yaşanan koku sorununa çözüm bulduk. Özgün mimarisiyle dikkatlerini üzerine çeken SAMEK’i mahallemizin hanımefendilerine armağan ettik. Macera Park’ı yalnızca ilçenin değil tüm şehrin eğlence ve adrenalin adresi haline getirdik. STK’lara ve derneklere tahsis ettiğimiz iş merkezleri ile Karaman ticaretine katkı sağladık. Karaman’a yatırımlarımızın devam edeceğini her fırsatta dile getirmiştik. Geçtiğimiz günlerde de kamuoyuna Karaman Park’ı kazandıracağımızı açıkladık. En kısa sürede ihaleye çıkacağız. Karaman zaten hızla gelişen bir bölgelerimizin başında geliyor. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece yatırımlarımızı daha sağlıklı bir ortamda hız kesmeden gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Karaman Park tüm bölge halkına ve şehrimize bir kez daha hayırlı olsun” diye belirtti.

Muhtar Çalık Karaman Park için Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti

Muhtar Çalık Karaman Park için Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti

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