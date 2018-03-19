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Muhtar Tohumcu’dan Başkan Kutlu’ya teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:16 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi tarafından, Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden iki taziye evinden birisinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıklayan Altınşehir Mahallesi Muhtarı Yaşar Tohumcu, mahallesinin eksiklerini bir bir tamamlayan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.‘Her Mahalleye Bir Taziye Evi’ projesi kapsamında Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden iki (kuzey ve güney) taziye evinin güney kısmında olanının kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Altınşehir Mahallesi Muhtarı Yaşar Tohumcu, eksikliğini ciddi şekilde hissettikleri taziye evinden dolayı Adıyaman Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti.Mahallelerine yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Tohumcu, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek, “50 binin üstünde bir nüfusa sahip olan mahallemizde sadece bir tane taziye evi vardı, onda da bayanlar için yer yoktu.

Muhtar Tohumcu’dan Başkan Kutlu’ya teşekkür

Adıyaman Belediyesi tarafından, Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden iki taziye evinden birisinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıklayan Altınşehir Mahallesi Muhtarı Yaşar Tohumcu, mahallesinin eksiklerini bir bir tamamlayan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.
‘Her Mahalleye Bir Taziye Evi’ projesi kapsamında Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden iki (kuzey ve güney) taziye evinin güney kısmında olanının kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Altınşehir Mahallesi Muhtarı Yaşar Tohumcu, eksikliğini ciddi şekilde hissettikleri taziye evinden dolayı Adıyaman Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti.
Mahallelerine yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Tohumcu, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek, “50 binin üstünde bir nüfusa sahip olan mahallemizde sadece bir tane taziye evi vardı, onda da bayanlar için yer yoktu. Bizim için ciddi bir eksik olan taziye evi talebimize kayıtsız kalmayan belediye başkanımız, mahallemizin güneyine ve kuzeyine iki tane taziye evi yapılması için talimat verdi.
Güneyde yapımı devam eden taziye evi kısa bir süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Kuzeydeki taziye evi de birkaç aya tamamlanacak inşallah. Emeği geçen belediye başkanımıza ve diğer yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtar Tohumcu’dan Başkan Kutlu’ya teşekkür

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