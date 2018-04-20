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Muhtardan gençlere jest

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Yenigün Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkemer, yeni kurulan Pist16 Modifiye Araçlar Derneğinin gençlerini bir araya toplamak için yemek daveti düzenledi.Konuyla ile ilgili açıklama yapan Muhtar Mehmet Özkemer, “Yenişehir-İznik ilçeleri arasında kalan Derbent Atiye yaylasında düzenlenecek olan yemek organizasyonumuz için bu pazar günü saat 14.00’ de Yenişehir’den 100’e yakın modifiyeli araçlar ile hareket edilecek.

Muhtardan gençlere jest

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Yenigün Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkemer, yeni kurulan Pist16 Modifiye Araçlar Derneğinin gençlerini bir araya toplamak için yemek daveti düzenledi.
Konuyla ile ilgili açıklama yapan Muhtar Mehmet Özkemer, “Yenişehir-İznik ilçeleri arasında kalan Derbent Atiye yaylasında düzenlenecek olan yemek organizasyonumuz için bu pazar günü saat 14.00’ de Yenişehir’den 100’e yakın modifiyeli araçlar ile hareket edilecek. Ailelerin de katılacağı bu organizasyona yaklaşık iki yüz kişilik iştirak olmasını bekliyoruz. Ailelerin ve gençlerin katılacağı güzel bir organizasyon olacak, herkesi bekliyoruz“ diye konuştu.

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