Muhtarlar Adıyaman'da buluştu

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 37. İstişare ve Yönetim Kurulu Toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Konfederasyon Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, programda 62 ilden gelen muhtarlarla Türkiye'nin dünü ve bugününü konuştuklarını söyledi.

Toplantıların amacının doğu ve batıyı kaynaştırmak olduğunu vurgulayan Akdeniz, "Batıda yaşayan insanlar doğuya farklı bakıyorlar ama bu insanlar doğuya gelip gördüklerinde düşündüklerinin tam tersini görmüş oluyorlar. Bu da bizim için önemli. Türkiye'nin her yeri bayrağımızla kuşatılmış durumda. Vatan bir tane." diye konuştu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ise muhtarları Adıyaman'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Kalkancı, "İlimizi tanıyorlardı fakat daha iyi tanımaları için kentte birtakım programlar düzenledik. Bütün Türkiye'yi Adıyaman'da ağırlamak için adımlarımızı atıyoruz. İlimizde bu toplantıyı gerçekleştiren Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna teşekkür ederim." dedi.

Toplantının ardından muhtarlar, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Programa, 62 ilden 40'ı kadın 150 muhtar katıldı.

