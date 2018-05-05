HABER

Muhtarlar Adıyaman'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 37. İstişare ve Yönetim Kurulu Toplantısı, 62 ilden 150 muhtarın katılımıyla yapıldı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 37. İstişare ve Yönetim Kurulu Toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Konfederasyon Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, programda 62 ilden gelen muhtarlarla Türkiye'nin dünü ve bugününü konuştuklarını söyledi.

Toplantıların amacının doğu ve batıyı kaynaştırmak olduğunu vurgulayan Akdeniz, "Batıda yaşayan insanlar doğuya farklı bakıyorlar ama bu insanlar doğuya gelip gördüklerinde düşündüklerinin tam tersini görmüş oluyorlar. Bu da bizim için önemli. Türkiye'nin her yeri bayrağımızla kuşatılmış durumda. Vatan bir tane." diye konuştu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ise muhtarları Adıyaman'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Kalkancı, "İlimizi tanıyorlardı fakat daha iyi tanımaları için kentte birtakım programlar düzenledik. Bütün Türkiye'yi Adıyaman'da ağırlamak için adımlarımızı atıyoruz. İlimizde bu toplantıyı gerçekleştiren Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna teşekkür ederim." dedi.

Toplantının ardından muhtarlar, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Programa, 62 ilden 40'ı kadın 150 muhtar katıldı.

Canan Karatay: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!Canan Karatay: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!
Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar ettiAydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti
AK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorumAK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Hüseyin Akdeniz Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Türkiye Petrolleri Konferans Salonu

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canan Karatay: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Canan Karatay: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.