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Muhtarlar çocuk tacizlerini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

 ADANA Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlar, son günlerde artan çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etti.

Nuri PİR- Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlar, son günlerde artan çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etti.
'Çocuklarımıza dokunma' pankartı taşıyan mahalle muhtarları, son günlerde artan çocuk tacizleri ve ölümlerini protesto etmek için Atatürk Parkı'nda toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dernek adına basın açıklamasını okuyan Barış Mahallesi Muhtarı Özkan Öktem, şiddet ve cinsel istismar olaylarının artarak devam etmesi karşısında kanunların yetersiz olduğunu söyledi. Öktem, kanunların çocuk haklarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ankara'da dünya tatlısı yavrumuz Eylül, Ağrı'da boncuk gözlü kızımız Leyla, insan kılığına bürünmüş soysuzlar tarafından öldürüldü. Artık cinayet, taciz ve tecavüz olaylarının gerçekleşmesi bir kenara teşebbüsüne dahi müsaade edilmemeli, buna dönük en ağır cezalar Türkiye'nin gündemine girmelidir. Buradan 81 milyonu TBMM'de temsil eden milletvekillerine sesleniyoruz. Cinsel istismara alt sınırdan ceza ve iyi, hal uygulamasına son verin. Bizler artık insanlıktan çıkmış bu mahlukların hak ettikleri şekilde cezalandırıldığı, darağacında sallandırıldığını görmek istiyoruz" dedi.

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Muhtarlar çocuk tacizlerini protesto ettiMuhtarlar çocuk tacizlerini protesto ettiMuhtarlar çocuk tacizlerini protesto etti

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