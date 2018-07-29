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Muhtarlar yurt dışında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde bugüne kadar düzenlenen 9 gezide, 450 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine götürüldü - Gezi programı kapsamında yıl sonuna kadar bin 550 muhtar daha kafileler halinde İspanya, Kudüs ve Umre ziyaretinde bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 9 gezide 450 muhtar İspanya'nın Endülüs bölgesine götürüldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen gezilerin sürdüğü bildirildi.

Açıklamaya göre bugüne kadar düzenlenen 9 gezide, 450 muhtar İspanya'nın Endülüs bölgesine götürülürken, yıl sonuna kadar bin 550 muhtar daha kafileler halinde İspanya, Kudüs ve Umre ziyaretinde bulunacak

Gelecek hafta içerisinde 10. tur kapsamında bir grup daha Endülüs'ü ziyaret edecek.

- İlk etapta 2 bin muhtar yurt dışını ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı himayesinde her hafta bir grubun yurt dışına götürüldüğü programda, ilk etapta yıl sonuna kadar 2 bin muhtarın yurt dışını ziyaret etmesi sağlanacak. Gezi kapsamında bin muhtar İspanya Endülüs bölgesine, 350 muhtar Küdüs'e, 650 muhtar ise Umre ziyaretine götürülecek.

Yurt dışı programları ile muhtarların İslam medeniyetinin dünya kültürel mirasına tesir ettiği izleri görmeleri, bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırıp bu tecrübelerini yaptıkları işlere yansıtmaları amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki muhtarlar buluşması sırasında muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığınca 10 Nisan'da 50 muhtardan olușan ilk kafile İspanya'nın Endülüs bölgesine götürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Muhtarlara farklı kültürleri tanıma fırsatı

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