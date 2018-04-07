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Muhtarlara, 'Polis Haftası' kapsamında atış eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 21:23 | Son Güncelleme

BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla atış poligonunda bir araya geldi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla atış poligonunda bir araya geldi. Muhtarlara verilen atış eğitiminin ardından, muhtarlar kalaşnikof ve tabanclarla atış talimi gerçekleştirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve polisler, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla bir araya geldi. Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, Narkotik Suçlarla Şube Müdürü Hakan Uzundağ'ın da katıldığı, Bursa Özel Harekat Şube Müdürlüğü Atış ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 30 muhtar atış eğitimcileri ve Osman Ak tarafından verilen kısa eğitimin ardından hedef tahtalarına atış yaptı. Atışlarda kendi tabancalarını ve emniyete ait kalaşnikofları kullanan muhtarlar atışları esnasında bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Özellikle kadın muhtarların yoğun ilgi gösterdiği atış etkinliğinin ardından muhtarlar düzenledikleri etkinlik için Osman Ak'a teşekkür etti.

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