Muhtarların Endülüs ziyareti

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Şefik Aygöl, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz 5 vilayetimizden 50 muhtarımızla Kurtuba Camisi'ndeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Ocak günü Sayın İçişleri Bakanımıza bir talimat verdi. 'Dünyanın güzelliklerinin, tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın nereye kadar ulaştığını muhtarlığımızın görmesi gerekmiyor mu? Onlara da gösterelim' şeklinde bir talimat verdikten sonra İçişleri Bakanımız ve Müsteşarımız çok hızlı bir çalışma içine girip gruplar şeklinde muhtarlarımızı buralara getirmeye karar verdiler ve bugün ilk kafile ile Endülüs’e geldik.” dedi.

Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan muhtarların yer aldığı ilk kafile, öğle saatlerinde İstanbul'dan Malaga kentine geldi. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Şefik Aygöl'ün de yer aldığı kafile, daha sonra Malaga'dan Kurtuba Camisi'nin bulunduğu Kurtuba kentine geçti.

- "Her Müslüman'ın her Türk’ün gelip buraları görmesi lazım"

Trabzon’dan gelen muhtarlardan ve 15 Temmuz gazisi Barış Hatipoğlu, caminin muazzam bir eser olduğunu belirterek "Ben gördüğümde hayran kaldım. Her Müslüman'ın her Türk’ün gelip buraları görmesi lazım.” diye konuştu.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Hatipoğlu, “Gerçekten değdi, daha gezeceğimiz çok yer var ama sadece burayı gezmiş olsak bile gerçekten de gelmemize değdi.” ifadesini kullandı.

Heyette yer alan iki kadın muhtardan Zeynep Tokcan, caminin dünya harikası olduğunu ifade ederek “Burası muhteşem bir yer. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizi buraya gönderdiği için teşekkür ediyorum. Bütün bayan muhtarlar adına saygılarımı sunuyorum. İlk defa yurt dışına çıkıyorum, çok mutlu oldum, çok huzur buldum.” dedi.

Trabzon'dan gelen muhtarlardan Dursun Ali Musaoğlu, ziyareti esnasında üzücü bir olayla karşılaştıklarını kaydederek “Dünyanın üçüncü büyük camisi olan bu mukaddes mekan kiliseye çevrilmiş. Oysa biz mevcut olan camimizi, Ayasofya'yı müzeye çevirmişiz. Oranın da bir an önce cami olması lazım. Çünkü bizim değerimiz olan bu Kurtuba Camisi kilise oluyorsa Ayasofya üzerinde oturup iyi düşünmemiz lazım.” ifadesini kulandı.